名廚快閃餐廳Chefs Club 4/4正式開幕　首位客座主廚為廚神弟子



▲名廚快閃餐廳Chefs Club 4/4正式開幕，餐廳採開放廚房。（圖／Chefs Club提供)



記者黃士原／台北報導

紐約的人氣餐廳Chefs Club將於4月4日正式進駐微風信義47樓，這是Chefs Club全球第3家分店，也是海外第一家。與一般的餐廳不同的是，Chefs Club沒有固定主廚，餐廳平均每三個月（但實際會依主廚時間）就邀請一位名廚擔任客座主廚，台灣Chefs Club開幕首位快閃主廚是Wilfrid Hocquet，他是廚神艾倫·杜卡斯的得意門生。

Wilfrid Hocquet主廚在法國杜卡斯旗下不同的餐廳工作了8年，包括Le Louis XV、Bar & Boeuf、Terras Hotel、La Bastide de Moustiers、Moustiers Sainte-Marie、Benoit Bistrot等。也曾在紐約米其林主廚丹尼爾·布魯德（Daniel Boulud）的餐廳「丹尼爾」（Daniel）擔任主廚。Wilfrid Hocquet現為杜卡斯的行政主廚，今年計劃在曼谷的Icon Siam開設杜卡斯的新餐廳「Blue by Alain Ducasse」。

Wilfrid Hocquet將於Chefs Club擔任客座主廚一個月，從4月4日至5月初。即日起開放網路及電話預約。





▲名廚快閃餐廳Chefs Club 4/4正式開幕。（圖／Chefs Club提供)



▲紐約Chefs Club位於蘇活區。(圖／記者黃士原攝)

Chefs Club 2012年創立於美國亞斯本，而後有在紐約開設分店，而台灣的Chefs Club將是第三家店，而且是海外首間分店。至於為何會創立沒有固定主廚的餐廳呢？Chefs Club創辦人Stephane De Baets表示，全世界各地都有美食、米其林餐廳，但一個人沒有辦法一直旅行各國去享用這些美食，那如果都是邀請這些主廚到一個固定的地方，那大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，因此Stephane De Baets在2012年創立了Chefs Club。



▲Chefs Club創辦人Stephane De Baets希望大家在Chefs Club就能吃到世界各地主廚的美味料理。(圖／記者黃士原攝)

Chefs Club沒有固定主廚，Stephane De Baets與餐飲顧問會去邀請世界各地的人氣餐廳主廚來客座，平均是每三個月就會換一個主廚，但有時客座時間會是一星期、或者是一個晚上(開幕首位主廚Wilfrid Hocquet則是客座1個月)，所以Chefs Club就是一個主廚快閃餐廳，每隔一段時間來都會有不同驚喜，而且不用出遠門也能吃到名廚帶來的料理或是招牌菜。Stephane De Baets說到，不管是哪個主廚來客座，主廚就是BOSS、可以決定所有菜色，Chefs Club就是一個主廚盡情發揮料理熱情的舞台。





▲台灣Chefs Club開幕首位快閃主廚是Wilfrid Hocquet。

Chefs Club Taipei

地址：微風信義47樓 （台北市信義區忠孝東路五段 68 號）