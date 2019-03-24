絕美秘境島嶼回歸！ 今年即將開放的3處國家級景點

▲基隆嶼。（圖／基隆市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

台灣有許多媲美國外的絕美海島風景與山林景觀，今年就有3處國家級自然景點與島嶼，經過地方政府重新整頓、確認安全無虞後，開放讓旅客進入參觀，讓台灣民眾有機會踏上前線中的前線，或是有如綠色珍珠般的外海小島，發現更多你從沒看過的自然風景。

▲基隆嶼今年重新開放。（圖／基隆市政府提供）

基隆 基隆嶼

位於本市東北方外海6公里處的基隆嶼，素有「台灣龍珠」的美譽，也一直扮演著基隆的屏障，周邊大小島礁皆為火山生成之島嶼，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆島燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，為特色景觀之一。

基隆嶼預計今年暑假正式對外開放旅客登島，屆時登島旅客每人收取40元環境生態維護費，以及60元登島設施維護費，共100元，年滿65歲長者在假日登島，以及未滿12歲兒童可享半價優惠；年滿65歲長者在平日登島，及身心障礙證者可免費登島。若是想要經營載客前往基隆嶼的船家，20噸以下船隻每月需繳2500元，20噸以上船隻則需每月繳5000元的船舶規費。

▲藤枝國家森林遊樂區。（圖／屏東林管處提供）

高雄 藤枝國家森林遊樂區

一向是南部避暑勝地的旅遊景點「藤枝國家森林遊樂區」，在封閉10年後，現在宣布將在3月31日重新開放，並從31日起至6月底進行試營運，試營運期間，入園門票只要半價60元，同時每天人數管制只能315人入園。屏東林管處提醒，由於藤枝聯外道路18公里處至園區入口（約19.3公里處），部分路基嚴重崩塌，目前僅有便道供當地居民及公務通行，請遊客勿開車通行以維護自身安全。

藤枝國家森林遊樂區10年前受到莫拉克颱風重創，聯外道路崩塌，現在經過專家評估地盤趨於穩定，因此決定今年重新對外開放。屏東林管處表示，由於園區供水限制，每日開放315人入園且無提供住宿，其中275人開放一般遊客自入園前1日至15日至藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統（http://tengjhih.ecmaster.tw/ec99/Default.asp），以網路預約取得入園憑證後，至園區購票入園，每人每次可申請1至5人。

▲金門大膽島。（圖／記者劉亮亨攝）

金門 大膽島

戰地秘境金門「大膽島」從3月1日起正式揭開神秘面紗，正式對外開放觀光，金門縣政府表示，未來將實施每日旅客總量管制，上限150人，除了中國大陸和香港、澳門籍民眾以外，只要提前報名，就能實際走上前線中的前線，一窺這處台灣最珍貴的戰地島嶼。

▲金門大膽島心戰牆。（圖／記者蔡玟君攝）

金門縣政府表示，為帶動烈嶼鄉觀光發展，大膽島開放後以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，打造烈嶼大膽「跳島」旅遊遊程。為此，縣府規劃整體旅遊套票，包含往返交通船費、神泉茶坊餐點及保險等，一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元。縣府提醒計劃登島的民眾和遊客注意，登島申請以近3個月為主，例如，3月1日只可申請在5月31日之前登島，並最遲應在登島前10天完成登島申請作業。