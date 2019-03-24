櫻花、薰衣草、紅彩木盛放中　九族春日3大花海一次收集

▲九族文化村春日花季可賞到3種花海。（圖／九族文化村提供）



記者陳涵茵／南投報導、攝影

九族文化村每年櫻花季期間被粉紅花海包圍，夢幻景緻吸引大批遊客朝聖，今年因暖冬雖然櫻花花期大亂不過最後一波櫻花依然盛放中，園區內的西班牙薰衣草早早盛放且因暖冬花期也跟著延長，園區內紅彩木也爆發中，此時前往可以一次賞到3種花海。

▲櫻花季進入最後尾聲，圖為21日拍下花況。（圖／九族文化村提供）



今年因受暖冬影響打亂花期，每年228盛放的櫻花季遲遲不開花，第二波櫻花大道的富士櫻則在近日登場，現在是最佳賞花時機。除了櫻花園區今年萬株薰衣草花海已盛放和歐洲花園也打造了造型花瀑加上純白鳥籠造景，充滿浪漫春日氣息。另外，今年還有一大亮點紅彩木大爆發，歐洲花園陷進火紅花海中，園方表示種植紅彩木已好幾年，首次看到紅彩木的紅花開得這麼漂亮。

▲歐式花園裡造型花瀑。（圖／記者陳涵茵攝）



▲紅彩木大爆發。（圖／九族文化村提供）

▲純白花鳥籠超好拍。（圖／記者陳涵茵攝）

配合南投縣政府春遊補助提供消費券方案，遊客憑入住南投取得縣政府補助的500元消費券，憑足額500元消費券即可免費入園，也可選擇用抵二人免費搭乘日月潭纜車。此外，園方也決定加碼延長紫戀薰衣草活動和優惠，將持續至清明連假後，加碼延長到4月21日止。

▲紫色薰衣草盛放中。（圖／記者陳涵茵攝）

九族文化村

地址： 555南投縣魚池鄉金天巷45號