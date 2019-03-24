1001隻熊熊出沒、免費滾輪溜滑梯　全台3處免費親子景點特搜

▲半天岩紫雲寺滾輪溜滑梯。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

週末不知道要去哪玩嗎？其實台灣有許多隱藏版的高CP值免費景點，很適合一家大小出門放風，嘉義的免費滾輪溜滑梯、高雄療癒1001隻熊熊新打卡點，好天氣立刻就帶寶貝出發。

1.半天岩紫雲寺

地址：嘉義縣番路鄉民和村半天岩6號

▲滾輪溜滑梯上頭有遮棚。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



位於嘉義番路鄉半天岩紫雲寺公園內的80公尺長的滾輪溜滑梯，一開放就吸引大批遊客朝聖，如今另一座速度更快更刺激的溜滑梯也已經完工還多沙坑新設施。半天岩紫雲寺是為嘉義縣文化資產、三級古蹟，鄉公所在昇龍觀音旁建蓋一座長達80公尺的滾輪式溜滑梯，高度約為3公尺，溜滑梯上頭有遮棚大熱天不怕滑梯太燙、下雨天也可以玩。

2.高雄義大1001隻熊熊

▲1001隻熊熊出沒。（圖／義大世界提供）



全台史上最多熊熊出沒高雄義大，1001隻小熊集體出動畫面超療癒，義大世界與CN卡通頻道合作，即日起至4月30日止多達1001隻萌萌超人氣卡通明星「熊熊遇見你」主角都會在大草坪，除了小熊現場還有6米高的巨大熊熊，萌萌打卡點成了最新話題。

▲呆萌卡通角色熊熊遇見你。（圖／義大世界提供）



3.花開了休閒農園

地址：桃園市大溪區復興路二段329號

營業時間：週一～週五10：00～19：00，週六～週日10：00～20：00

▲桃園免門票親子休閒農場。（圖／《滿分的旅遊札記》提供。）

桃園大溪有座非常適合親子同樂的景點「花開了休閒農場」，農場內色彩繽紛童趣還有一座童話般的水上城堡，園區內可搭小火車、釣魚、騎小木馬等等，園區還提供舒適的用餐及下午茶空間且免門票，若想搭乘各項設施則需額外收費。