圖、文／七逗旅遊網提供
公主遊輪旗下第一艘專為亞洲遊客打造的旗艦級遊輪─盛世公主號，以超過14萬噸的噸位，在2018年首航基隆港，並受到熱烈好評。今年，盛世公主號將再次來台，推出4/15-7/11基隆港出發航次，可享優惠二選一，「第二人半價」或「每房最高減6千」。目前艙房熱銷中，活動即將完售，想再次登船，或來場盛世公主號初體驗的旅客可別錯過！
▲擁有高人氣的盛世公主號將在今年重新回到基隆港，於4-7月航向日、韓。（圖／公主遊輪提供）
2019年，盛世公主號推出日、韓航程，您可依喜好選擇日本單國之旅或日韓混搭航程。想嚐鮮、第一次搭遊輪的旅客，如果您不確定自己喜不喜歡、適不適合這樣的旅遊型態，推薦選擇短天數的航程，像是「石垣島3天」、「沖繩4天」，體驗美麗的海島風光與船上精彩的設施。
「沖繩4天」限定航程（4/23、5/20、6/17出發航次）、「石垣島3天」(6/20出發航次)航程目前全艙等第2人半價，搶先卡位最優惠。
▲盛世公主號的海上天空步道是公主遊輪獨家設施，設置在船舷外，採用全透明玻璃地板，享有零死角的絕佳視野。（圖／公主遊輪提供）
盛世公主號魅力無窮，擁有夢幻的海上天空步道、海上首次結合無人機演出的歌舞秀、雙米其林餐廳、夜間聲光水舞秀、亞洲最大海上LED螢幕的星空露天電影院…，選擇長天數的航程，您有更多時間能夠盡情探索盛世公主號的精彩。喜歡日本，可以預定「沖繩.石垣島5天」、「鹿兒島.長崎6天」航程；喜歡一次玩不同的國家，也可以選擇日、韓雙國航程，包括「長崎.釜山.麗水7天」、「鹿兒島.釜山6天」、「長崎.麗水.濟州島7天」。其中「鹿兒島.釜山6天」7/11出發，最適合打算利用暑假全家同樂的家庭。
▲選擇長天數航程，您有更多時間能澈底探索盛世公主號的每個角落。（圖／公主遊輪提供）
推薦航程：
▲公主遊輪 盛世公主號►►►
＊4/15-7/11基隆港出發
＊日韓航程優惠二選一：第二人半價或每房最高減6千（暑假出發無優惠）
石垣島3天、沖繩4天、沖繩.石垣島5天、鹿兒島.長崎6天、鹿兒島.釜山6天、長崎.釜山.麗水7天、長崎.麗水.濟州島7天
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4-7月盛世公主號重返基隆港！日韓航程、優惠搶先看
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