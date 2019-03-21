三大名腿義大利帕瑪生火腿首波登台　乾杯與老乾杯搶先上市



▲三大名腿之一的義大利帕瑪生火腿首波登台。(圖／乾杯集團提供)



旅遊中心／綜合報導

自2018年3月台灣開放進口義大利肉品，遵循義大利傳統工藝製法、歷經12個月光陰的風乾熟成的正宗帕瑪生火腿，於3月21日起全台開賣，而乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯」與「老乾杯」搶先推出五道「帕瑪生火腿料理」。

乾杯集團旗下擁有肉品進口商「乾杯食品」，除了是全台最大宗「澳洲和牛」進口商外，2017年日本和牛解禁率先引進首批「日本和牛」。今年3月，乾杯集團與Greci e Folzani帕瑪生火腿的生產公司攜手合作，引進世界三大火腿之一「義大利帕瑪生火腿」領先全台開賣。





▲乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯」與「老乾杯」搶先推出五道「帕瑪生火腿料理」。(圖／乾杯集團提供)



乾杯集團行政主廚尾形正匡選用多樣義大利進口起司、哈蜜瓜、當季生菜的幼苗嫩葉等食材，與帕瑪生火腿的獨特鹹香搭配，推出五道帕瑪生火腿料理，乾杯燒肉居酒屋推出經典帕瑪生火腿冷盤與帕瑪生火腿瑞可達起司沙拉兩款，售價290~360元。老乾杯推出帕瑪生火腿鮮甜水果沙拉、帕瑪生火腿布拉塔起司沙拉與帕瑪生火腿干貝冷盤，售價420~560元。

帕瑪生火腿料理3月21日起，乾杯燒肉居酒屋本店、中山店、老乾杯信義店、慶城店限定4家分店搶先全台首賣。其他乾杯、老乾杯分店也將於四月中全台開賣。