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易鼎活蝦25歲了！請蝦友會員免費吃招牌檸檬蝦

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▲易鼎活蝦25歲了！請蝦友會員免費吃招牌檸檬蝦。(圖／易鼎活蝦提供)
▲易鼎活蝦25歲了！請蝦友會員免費吃招牌檸檬蝦。(圖／易鼎活蝦提供)

旅遊中心／綜合報導

台中起家，在地經營25年的老字號活蝦餐廳─易鼎活蝦，25周年大方請會員免費吃招牌檸檬蝦，不管是老常客或是新蝦友，即日起只要是易鼎會員就免費招待檸檬蝦(價值420元)，讓許多愛吃蝦的人揪團開吃。

易鼎活蝦創立於1994年，店內的每一尾泰國蝦都出自屏東專屬契作蝦田的活蝦，每日鮮活配送至少500斤至全省各分店，25年來至少賣出高達1,190公噸重的泰國蝦，創辦人戴勝堂表示，易鼎對活蝦品質、料理的掌控25年來始終堅持，除定期檢驗活蝦、設置中央廚房把關料理口味，連店內最家常的菜餚很多都是取自契作蔬菜，像是每桌必點的「菜脯蛋」，使用的是特地與彰化產地契作的蘿蔔，種植過程完全不使用農藥，採收後洗淨蘿蔔取鹽以古法手工醃製。

▲易鼎活蝦25歲了！請蝦友會員免費吃招牌檸檬蝦。(圖／易鼎活蝦提供)
▲易鼎活蝦招牌胡椒蝦。(圖／易鼎活蝦提供)

易鼎活蝦開賣25年來，饕客主推必點泰國蝦料理「檸檬蝦」，活蝦酥炸後淋上特調檸檬原汁，吃起來有小清新的酸甜，是女性顧客的最愛。其他人氣菜色還有台南大內黑麻油搭配老薑烹煮的「麻油蝦」、使用精燉4小時成蒜頭醬汁的蒜頭蝦，以及佐以特選印尼黑胡椒及數十種神秘香料的「胡椒蝦」。

關鍵字： 美食快訊 易鼎活蝦

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