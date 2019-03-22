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主攻商務客群　南港老爺行旅新開幕兩大展當週已滿房

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▲▼南港老爺行旅。（圖／記者黃士原攝）

▲南港老爺行旅21日正式開幕。（圖／記者黃士原攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

南港老爺行旅於21日正式開幕，飯店資近5億元打造，緊臨南港軟體園區、南港展覽館鎖定商務客群，國家會展中心南港展覽館二館也正好於本月正式啟用，看準台北市東區門戶計畫商機老爺酒店集團積極佈局，老爺酒店集團執行長沈方正預估首年平均住房率可達7成。

▲▼南港老爺行旅。（圖／記者黃士原攝）

▲南港老爺行旅主攻商務客群。

東區門戶計畫可望進一步帶動南港周邊產業發展，南港老爺行旅地理位置正好鄰近南港軟體園區，為老爺酒店集團旗下文旅品牌The Place最新力作。南港老爺行旅位於新光南港軟體園區大樓中，樓層涵蓋10至20高樓層，由李祖原建築師事務規劃設計，外牆炫彩燈光由袁宗南大師、館內設計則由荷蘭設計師團隊Mecanoo打造。

飯店內總計179間客房，提供一大床與二床和套房房型，飯店公共設備也滿足商務客需求，健身房、能容納120人的多功能會議室及義法料理餐廳，館內設有自助check in 機、免治馬桶、電動窗簾等科技設備。

▲▼南港老爺行旅。（圖／記者黃士原攝）

▲南港老爺行旅預估住房率可達七成。

南港區未來商機無限，即將在月底舉行的2019智慧城市論壇以及2019台北國際自行車展兩檔大展，活動當週已呈現滿房情形，平均房價超過4,500元，其它日期目前也有九成訂房率。南港展覽館二館啟用後預計將會吸引更多商務客源，老爺酒店集團執行長沈方正樂觀其成，他表示南港老爺行旅從3月試營運至今已有全館滿房紀錄成為集團首例，預估南港老爺行旅首年平均住房率可達7成。

關鍵字： 星級飯店 南港老爺行旅

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