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超夢幻義大利「獨角獸」主題粉紅房　限時三天開放訂房

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▲獨角獸之屋。（圖／Booking.com提供。）

▲期間限定獨角獸主題房「獨角獸之屋」。（圖／Booking.com提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

夢幻獨角獸unicorn是所有少女的夢想，頭上獸角、繽紛色彩的獨角獸周邊商品總是能輕易擄獲少女心，知名訂房網站也在「獨角獸節」於義大利打造一間獨角獸主題的獨角獸之屋，自3月23日起限時開放給旅客預訂，一晚僅需新台幣2,380元就能住進了夢幻國度。

▲獨角獸之屋。（圖／Booking.com提供。）

▲整間房擺設、牆面、床單都是獨角獸元素。

這間獨角獸之屋就位在時尚之都義大利米蘭，於米蘭設計週期間的4月10日快閃開放三晚供旅客入住。獨角獸之屋以粉嫩的糖果色系妝點而成，四周牆面上還佈滿童話般的可愛裝飾，包括金色小星星、絢爛的彩虹，以及藍粉色系的雲朵襯托，擺設上更特製蓬鬆雲朵造型的吊燈以及可愛的獨角獸玩偶，粉絲們打開房門定會尖叫連連。

▲獨角獸之屋。（圖／Booking.com提供。）

▲夢幻的獨角獸房讓少女心噴發。

房間內從寢具、睡袍、睡衣，到拖鞋上，全都充滿著獨角獸元素，幸運入住獨角獸之屋的旅客，除了能享受充滿綺麗幻想的夜晚外，一早還能享用獨角獸主題早餐，此外，住宿還附贈知名蛋糕坊Nana&Nana Cakes 的手作甜點課程，旅客能在大師Eleonora di Simione的教導下裝飾屬於自己的獨角獸蛋糕。「獨角獸之屋」將分別於3月23、28日以及4月1日下午5點起，開放預訂4月10、11、12日住宿開啟夢幻旅程。

關鍵字： 義大利旅遊 歐洲旅遊 獨角獸 特色飯店

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