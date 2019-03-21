你去過了沒？嘉義3條絕美步道　粉嫩櫻花、孟宗竹林超療癒

點評：嗚嗚我今年都還沒有賞櫻QQ



▲櫻之道步道兩旁種滿昭和櫻和山櫻，粉嫩景色怎麼拍都好看。（圖／《微笑的眼》提供，下同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

假日一到，又不知道該去哪裡玩了嗎？現在不用傷腦筋了，《ETtoday旅遊雲》就整理出來到嘉義必去的「3條絕美步道」，只需要一天就可以把所有美景盡收眼底，不僅能夠欣賞櫻花的粉嫩景色，若是幸運還可以遠眺嘉南平原的風光，更特別的是，還有一條種滿孟宗竹林的綠色隧道，不管怎麼拍都像電影照！

櫻之道步道座落於阿里山半山腰的頂石棹地區，緊鄰石棹旅遊資訊站，全長約130公尺，路面平坦好走，步道兩旁種滿了浪漫的昭和櫻和山櫻，部落客《微笑的眼》就分享她來到櫻之道的心得，她說，只要花季一到，漫步在櫻花樹下會有一種散步在繽紛櫻花庭園的感覺，而且就算你沒有空拍機，只要站在櫻之道入口處的木質觀景平台就可以拍到很漂亮的景色。



▲只要站在入口處的觀景平台就可以拍到很漂亮的櫻花美景。





▲櫻之道步道相當平坦，很適合情侶或是親子來這裡走走。



櫻之道除了能賞櫻花的美姿之外，這裡也是螢火蟲的復育棲息地，每年春夏交替時節和秋天都是螢火蟲最常出沒的季節，到了夜晚，步道旁的草叢就會螢光點點，原來是螢火蟲露臉和大家見面了。

接著再往山下走，開車只需要幾分鐘，就會抵達長青居民宿後面的山坡上，你就會發現有一片茶園映襯著櫻花的粉嫩景色，在無人的小徑中徜徉，一邊走著一邊欣賞山坡上的櫻花、茶園風光，所有不愉快的心情都瞬間消失了！



▲櫻花和茶園搭在一起根本無違和，能在這裡散散步彷彿煩惱全都不見了。



拍了櫻花、茶園之外，還覺得不過癮嗎？山水青暉民宿旁邊就有一條「霞之道」步道，全長約250公尺，猶如遺世獨立的小徑，視野相當遼闊，不只可以一覽茶園風光，若是天氣晴朗，還可以遠眺嘉南平原。



▲如果天氣夠好，站在霞之道上就可以遠眺嘉南平原的風光。



除了霞之道以外，山水青暉民宿後面還藏有一條「淵明綠色隧道」，全長約100公尺，這裡有一大片孟宗竹林，看起來非常壯觀，會讓你有一種置身於電影場景的感覺。



▲淵明綠色隧道有一整片孟宗竹林，拍照起來特別有感覺。



最後，《微笑的眼》提醒大家，如果你是開車由山下往山上開，建議行程可安排為長青居民宿旁邊的櫻花＆茶園風光→櫻之道→霞之道→淵明居綠色隧道，這樣行程走起來會比較順。

櫻之道

地址：直接導航頂石棹櫻之道即可

＊以上圖片皆由部落客《微笑的眼》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。