台灣人限定！群馬縣徵觀光大使　免費送你到日本玩3天2夜

▲群馬縣前橋市赤城南面千本櫻。（圖／群馬縣提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本又來台灣徵觀光大使啦！擁有日本第一溫泉的群馬縣，為了讓台灣旅客能發現群馬縣更多觀光魅力，從即日起至4月15日為止，招募10位台灣人當魅力宣傳大使，只要被選中，就可以在6月時免費到日本玩三天兩夜。

▲草津溫泉。（圖／群馬縣提供）

從東京到群馬縣，搭乘新幹線只要1小時就能抵達，提到群馬縣最知名的景點，就是名列日本三名泉，同時也連續12年被《日本溫泉100選》評為第一名的名泉「草津溫泉」，世界遺產富岡製絲廠等，同時這裡還有赤城山、榛名山和妙義山等稱之為「上毛三山」等山岳，也有尾瀨、利根川等清流流經，自然景觀豐富。

▲富岡製絲廠。（圖／群馬縣提供）

為了讓更多台灣人看到群馬的旅遊魅力，群馬縣公開招募10位台灣人當魅力宣傳大使，從即日起至4月15日為止，只要年滿18歲的台灣民眾，到指定網站報名，一旦被選上，預計於6月14日至16日可以免費到群馬縣玩三天兩夜，並在自己的社群平台貼文即可。

日本鐵道運輸業者JR 東日本高崎支社，為促進訪日觀光客利用鐵路運輸系統，前往日本各地觀光，進而促進地方發展，預計將於3 月24 日至28 日，在台北市新地標─微風南山「atré」4 樓的「JAPAN RAIL CAFE」舉辦群馬縣觀光宣傳活動。此外，出國旅遊的民眾則可於桃園國際機場第一航廈、第二航廈出境大廳的「TelecomSquare」櫃檯，索取繁體中文版的群馬縣觀光手冊，以便安排訪日旅程。