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與愛車一起睡！日本島波海道新亮點　單車青年旅館5月開幕

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▲日本島波海道10家自行車友善旅店、單車旅行（圖／樂天旅遊提供）

▲日本島波海道（圖／樂天旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本自行車聖地的「島波海道」長 70 公里，串連愛媛與廣島，被CNN認定為世界七條最美自行車道之一，最適合來趟瀨戶內海跳島單車旅行。為了讓單車旅人們更加便利，今年5月將有結合青年旅館與咖啡館的「IKIDANE CYCLIST
HOSTEL & CAFE SHIMANAMI」準備開幕。

▲▼島波海道單車族專屬青年旅館。（圖／翻攝自prtimes）

▲島波海道單車族專屬青年旅館與咖啡館示意圖。（圖／翻攝自prtimes）

▲▼島波海道單車族專屬青年旅館。（圖／翻攝自prtimes）

▲島波海道單車族專屬青年旅館。（圖／翻攝自prtimes）

青年旅館的前身是座購物中心，隸屬當地造船廠，位於島波海道中央的大三島上，從規劃整修初期開始，便以自行車使用者角度來設計。旅館最多可入住68人，旅客在辦理入住時可以直接騎進大廳，公共空間不僅有順暢坡道，更備齊多種加氣、修理工具，甚至提供清洗區域；房間壁面也能夠直接掛上腳踏車，讓單車迷和愛車一同過夜。咖啡館則供應活用愛媛在地食材的美食，除了住客之外，也能讓挑戰島波海道的單車好手們能稍作歇息，補充活力享用好滋味。

周邊景點有大三島多座美術館的藝術路線、距離日本國家指定重要文化資產「大山祇神社」車程只需15分，5月更將遇上大三島紫藤公園的最佳賞花季，旅館也鄰近公車站，即使不騎乘單車也能體驗背包客的跳島旅行。

「IKIDANE CYCLIST HOSTEL & CAFE SHIMANAMI」
地址：愛媛縣今治市上浦町井口 7345-1
電話：+81-120-228-069
營業時間：8:00~22:00
交通：搭週末行駛的今治~尾道高速巴士「SHIMANAMI Express」在大三島巴士
站下，徒步12 分。
預定開幕：2019年5月

關鍵字： 島波海道 廣島旅遊 四國旅遊 日本旅遊 單車旅遊 日韓風

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