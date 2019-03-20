台版地中海忘憂、尋外星人秘密地！北基「4大療傷勝地」

▲神秘海岸。（圖／網友ig imzhuzhuu 提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

靜靜望著山，看著海，或是找到一處隱密基地，總有股魔力讓人瞬間忘卻煩憂，特別是脆弱時刻。《ETtoday新聞雲》特別精選出新北、基隆4大療傷勝地，就讓大自然來療癒你的身心，重拾活力的自己吧！

1. 神秘海岸

媲美地中海的海景不用出國，在新北市金山區水尾漁港附近的神秘海岸，同樣值得親身造訪，從水尾漁港和獅頭山公園進入均可，一路上還會看到金山八景之一的「燭台雙嶼」，眼前湛藍海景收進眼底，再多的煩憂都能拋到九霄雲外！

提醒大家，此處美景完全沒有陸地緩衝區，且一旁就是懸崖，拍攝美照的同時，也請務必小心，注意安全，尤其在下雨過後和颱風前後，常常因下雨造成海岸步道溼滑，千萬不要強行進入。

神秘海岸

地點：新北市金山區民生路2號（定位在水尾漁港再走進去）





▲草嶺古道芒花季。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

2. 福隆草嶺古道

草嶺古道是先民開闢淡水廳到噶瑪蘭廳的淡蘭古道中的一段，位於新北市貢寮區遠望坑到宜蘭縣頭城鎮大里間的山區，因為經過新北市及宜蘭縣的分界山「草嶺」，故稱之為「草嶺古道」。這裡夏天有野薑花花香漫山飄香；秋季則滿山芒花盛開，是北台灣受歡迎的健行路線之一，光看眼前遼闊風光就能短暫忘記分手的難受。

草嶺古道

地點：新北市貢寮區遠望坑草嶺古道





▲水金九一帶可玩的很多。（圖／記者彭懷玉攝）

3. 水金九

許多人想忘憂，腦中第一個浮現的就是九份，依據個人時間可以停留一壺茶的時間，或是選擇一間中意的民宿歇上一晚，從日落到隔天日出，靜靜觀覽九份山城的細微變化。延伸到周遭的黃金瀑布、黃金博物館、山城美術館、祈堂老街，周遭可以玩的相當多，慢慢走更能沉浸身心，把受傷的自己拉回來。





▲翡翠灣太空玲瓏屋（飛碟屋）。（圖／網友lily19930902提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 翡翠灣飛碟屋

神秘的事物總令人好奇，或許能引發你不同的想像。新北濱海有一處造型奇特的「飛碟屋」，膠囊狀的建築外型曾在1980年代掀起一股熱潮，卻因日照強烈、地理位置不適合夏日居住，年久失修，漸漸成為荒廢的區域，多數的飛碟屋殘破老舊，仍能從門口窺見舊住戶使用過的家飾，因而吸引不少人探險，但建議殘破的舊屋不要輕易進入，在外頭拍拍照就好！



翡翠灣太空玲瓏屋（飛碟屋）

地址：基隆市萬里區日光路