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100倍放大版叻沙！馬來西亞必逛美食博物館　檳城美食節4月登場

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▲檳城國際美食節。（圖／檳城環球旅遊局提供）

▲檳城國際美食節將於四月登場。（圖／檳城環球旅遊局提供）

記者陳涵茵／綜合報導

檳城國際美食節（Penang International Food Festival）是全球饕客必朝聖的日子，2017年首次亮相吸引40萬民眾到場，2019檳城國際美食節將於4月13日至4月28日連續16天盛大舉行，除了吃美食還可以逛世界首座以美食為主題的博物館「食物狂想館」拍下巨大食物奇特照。

▲檳城國際美食節。（圖／檳城環球旅遊局提供）

▲馬來西亞特色美食亞參叻沙。

檳城美食獨具特色，像是叻沙、炒粿條、椰漿飯、福建麵等都是當地的特色美味，2019檳城國際美食節共有三大主題活動，分別為13日至14日的街頭美食節（Street Food Festival），20日至21日的檳城滋味（Taste of Penang），及27日至28日的檳城海鮮大匯集（Penang Seafood Galore），從下午5點到晚間11點不間斷，檳城的文化重鎮喬治市是最熱鬧的地點之一，大大小小的活動包括迷你咖哩節、美食步行街、主題性用餐體驗及各式比賽等都將在檳城本島及威省各地舉辦。

▲檳城國際美食節。（圖／Wonderfood Museum Penang提供）

▲食物狂想館超巨大美食。

食物狂想館獲得2019年檳城最佳旅遊景點獎，是旅客抵達馬來西亞推薦最值得造訪的景點之一，館內展出了琳瑯滿目、細膩又真實的食物模型，讓每旅客瞭解檳城的美食文化，放大100倍的美食拍照區更是熱門的打卡景點。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 亞洲旅遊 食物狂想館

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