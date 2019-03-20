賞螢順遊燕子崖、龍宮瀑布　嘉義4月螢火蟲季一日輕旅行規劃

▲嘉義螢火蟲季4月登場。（圖／取自《2019嘉義賞螢季》官網）



旅遊中心／綜合報導

嘉義縣螢火蟲季從4月開始璀璨登場，超夢幻的地上銀河景觀是夜間限定的美景，晚上賞螢白天能玩些什麼呢？由在地達人帶領走訪台版敦煌石窟美譽之稱的青年嶺步道，一探燕子崖、千年蝙蝠洞，想朝聖可以開始提早規劃清明連假山城賞螢輕旅行。

▲賞螢順遊燕子崖蝙蝠洞。（圖／嘉義縣政府提供）



嘉義縣文化觀光局4月至5月推出一系列賞螢活動「慢活山城生態體驗」及「山城螢光特色之夜」，結合在地各社區推出特色導覽及體驗，首波山城體驗就在4月19日的梅山鄉瑞里村，以螢之茶為主題，由在地達人帶路前往青年嶺步道、燕子崖、千年蝙蝠洞；晚餐後由在地茶藝師帶領體驗星空之下的流螢茶席，欣賞天上銀河、地上螢河美景。

▲龍宮瀑布 。（圖／林琮偉提供）



▲瑞里村賞螢 。（圖／林琮偉提供）



嘉義縣梅山鄉的瑞里村茶園風光恬靜風雅，除了有溫婉小品的茶園外，民眾還可以開車前往龍宮瀑布，觀賞眼前飛瀑一線而下的壯麗景致。除了瑞里村，不同地區都有不同的一日主題遊程，像是梅山瑞峰螢之好食為竹坑溪步道導覽加上山食饗宴、賞螢；竹崎圓潭螢之自然圓潭生態步道或水社寮公路導覽、手作愛玉體驗、賞螢導覽；竹崎光華螢之五星社區導覽、手炒黑糖薑體驗、賞螢導覽等，賞螢導覽加上晚餐費用為500元，遊客可以自由選擇喜歡的遊程參加。

＊嘉義賞螢季一日遊程詳情以官網公告為準。