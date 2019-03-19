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石門老梅綠石槽「綠」了　整片綠毛毯獨特美景還要再等等

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▲ 石門老梅綠石槽「綠」了 整片綠毛毯美景還要等等。（圖／北觀處提供）

▲ 石門老梅綠石槽「綠」了，整片綠毛毯美景還要再等等。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸石門區熱門景點「老梅石槽」往年4到5月才轉綠，形成季節限定的獨特景觀。北觀處表示，近年由於氣候異常，今年綠石槽生長慢，要看見整片綠地毯的美景，可能還要再等等。

拜大屯火山爆發所賜，「老梅石槽」是火山礁岩受海水經年累月侵蝕的結果，每到春天，溝槽上長出石蓴、扁石髮等海藻，一道道奇石上彷彿披蓋上綠毛地毯，奇景綿延近2公里，深度約50公分的縱向溝槽。尤其白色浪花滾動於石溝之間，更增添動感。

▲ 石門老梅綠石槽「綠」了 整片綠毛毯美景還要等等。（圖／北觀處提供）

北觀處說，位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份而形成溝槽。

每年冬季東北季風，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」、「裂片石蓴」和「扁石髮」等綠色的海藻，等到4月東北季風漸歇，石槽就長滿整片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，這段短暫而美麗「季節限定」，是新北石門區必訪景點之一。

北觀處副處長金玉珍提醒民眾， 近幾年老梅綠石槽愈來愈夯，但因部份遊客好奇或想近距離拍攝綠石槽而有意無意踩踏，以遊客安全為考量，站在石槽上拍照，除了容易滑倒之外，也會傷害石蒪的生長和加速孢子白化、脫落，造成綠色奇景受損成「禿頭」。綠石槽上方滑溜危險，民眾踩踏萬一不慎滑倒受傷，就得不償失了。

▲ 石門老梅綠石槽「綠」了 整片綠毛毯美景還要等等。（圖／北觀處提供）

▲ 石門老梅綠石槽「綠」了 整片綠毛毯美景還要等等。（圖／北觀處提供）

關鍵字： 新北 石門 老梅 綠石槽

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