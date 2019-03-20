4/15立山黑部巨大雪牆與你相見！必住這間溫泉旅宿

文／七逗旅遊網提供
日本的春天除了鮮豔的花海，也是賞雪的好時機，甚至還有非常罕見的巨大雪牆！這樣的雪牆奇景位在立山黑部，歷年來，雪牆甚至曾經高達20公尺。當4/15立山黑部開山後，您就能見到如此磅礡的美景，搶先成為第一波能欣賞壯觀雪牆的幸運兒吧！
▲開山後，趁雪牆融化前，越早來立山黑部，越能見到雪牆壯觀的模樣。（圖／shutterstock.com提供）
冬天，龐大的降雪量讓立山黑部暫時沉寂，直到春天，經過人工開拓道路後才再次開放。2017、2018年，豐富的雪量讓雪牆在一開山時，就分別達到17、19公尺的驚人高度。想親眼見證宛如巨人國的壯觀銀白世界，建議在一開山時就來這裡朝聖。若在5月拜訪這裡，有比平常更高的機率，能見到只棲息在高山的「神的使者」雷鳥喔！另外，整條立山黑部登山路線長約90公里，一路上，電纜車、高原巴士、隧道巴士、空中纜車、黑部地下纜車、關電山路巴士…等多達6種的交通工具，帶您穿越立山黑部，以不同的角度欣賞綺麗的山景。
▲上高地河童橋被高聳的山脈、林木環繞，恰好形成視野良好的觀景台。（圖／shutterstock.com提供）
有「神的故鄉」美稱的上高地，隱藏在飛驒山脈南部海拔1500公尺的地方。上高地有個視野絕佳的觀景台─河童橋，站在木質的吊橋朝上游看，幾座海拔超過3千公尺的雄偉高山就在眼前，山上的殘雪如同血管般往四面八方延伸；往下游看，北阿爾卑斯唯一的活火山─燒岳，緩緩噴出白色的煙霧，密密麻麻的鑽天柳、落葉松形成大片的森林，原始的景色就像畫一樣美麗。
▲「五萬石藤」讓岡崎公園的春天染上夢幻的紫色（圖／盈達旅遊提供）
立山黑部開山的時機，恰好也是紫藤花季開跑的時候，約從4月中下旬到5月中旬，能在廣藤園、岡崎公園、天王川公園欣賞美麗的紫色瀑布。廣藤園垂落在棚架上的一束束紫藤花長達1公尺，宛如夢幻的紫色簾幕；岡崎公園擁有超過120年歷史的「五萬石藤」，數量驚人的茂密藤花開出整片紫色的春天；號稱擁有日本最大藤棚的天王川公園，以面積5034公尺的藤棚稱霸了日本的紫藤花季，種類高達12種的九尺藤花浪漫迷人。
▲森之風立山HOTEL四周被立山山脈包圍，良好的地理環境是泡湯賞景、夜裡賞星星的好地點。（圖／盈達旅遊提供）
雪牆季期間，慕名而來的旅客非常多，立山黑部附近的旅宿總是一房難求，許多旅行社也安排入住車程需1～2小時的高山、金澤地區旅館。參加盈達旅遊限定行程，特別安排下山時入住離立山黑部只要5分鐘車程的「森之風立山HOTEL」，留給您更多時間探索立山黑部之美，還能快速回到飯店泡湯，消除一整天的疲勞。
▲森之風立山HOTEL的湯泉來自粟巣野溫泉，粟巣野溫泉有「美肌之湯」的美名。（圖／盈達旅遊提供）
被立山山脈、自然美景包圍的森之風立山HOTEL，最大的賣點就是來自粟巣野溫泉的泉水，滑順的泉質美肌效果十足，讓愛美的男女們為之瘋狂。您可以在室內的溫泉大浴場泡湯或使用桑拿室，也可以到露天溫泉邊看層次十足的天然美景邊泡溫泉，體驗彷彿在野外泡湯的美好享受。森之風立山HOTEL已連續2年入選「日本飯店旅館100 選」，這可是經過2萬名專業旅遊人士評選出來的結果，也是日本旅館溫泉業的一大殊榮！無光害的環境讓森之風立山HOTEL成為非常棒的觀星地點，今年3/1-5/31，還會舉辦人氣活動─春季星空觀覽會，帶您認識浩瀚的星空。
推薦行程：
▲ 立山雪牆紫藤賞．百選溫泉森之風六日│上高地│庄川峽│白川鄉►►►
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▲ 名古屋立山黑部．雪牆紫藤雙溫泉六日►►►
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