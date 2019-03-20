搭乘黑色時尚玩日本 山口縣秘境看不完！

文／七逗旅遊網提供



還記得2018年10月底，航空界捲起了一場黑色的旋風嗎？來自日本的精品航空─星悅航空以時尚的黑色外觀、精緻的服務擄獲人心，目前從台灣出發的航線包括台北-名古屋、台北-北九州，其中台北-北九州航線只有星悅航空獨飛，也讓台灣旅客到北九州一帶旅遊變得更方便。此外，機上提供爽口的啤酒、來自青森縣的香甜蘋果汁，每位乘客還能享有30公斤的行李托運，讓您買好買滿！





▲星悅航空機上提供日系啤酒、果汁（圖／盈達旅遊提供）





▲角島大橋漸層色系的海景迷人不已（圖／shutterstock.com提供）



從北九州機場出境後，一路往北邊的山口縣玩，沿岸的海景讓人心動不已，尤其角島大橋還曾被汽車廣告、日本人氣電視劇《HERO》相中，成為令人印象深刻的拍攝場景。角島大橋是通往角島的唯一道路，貫穿了漸層色系的迷人大海，從岸邊到角島的那一端，海的顏色由翡翠綠轉為Tiffany藍，最後則是藍寶石般的美麗光澤，絕對讓您手機、相機的快門按不停，拍出IG按讚數超高的美照！





▲可愛的企鵝大軍在海響館與您見面（圖／盈達旅遊提供）



萌萌的企鵝總是水族館中的超夯角色，來日本中國地區最大的水族館─海響館，可以看到日本規模最大的企鵝展示設施「企鵝村」，還能和企鵝近距離接觸，餵牠們吃東西。館內還有模擬關門海峽潮流的水槽、海中隧道、全世界超過100種以上的河豚，水上劇場則請來海豚、海獅帶來精彩的演出。





▲走在元乃隅稻成神社紅色的鳥居隧道上，還能邊欣賞海景。（圖／盈達旅遊提供）



元乃隅稻成神社在近年來相當受歡迎，由123座鳥居組成的紅色隧道蜿蜒在山丘上，再加上一旁原始的海岸線，讓人怎能不為它深深著迷！而在紅色鳥居隧道旁，就是「龍宮的浪花」，當洶湧的海浪拍打岩石，並湧進一旁寬1公尺、高20公尺的洞穴中，還會噴出高度驚人的水柱。





▲秋芳洞百枚皿形狀特殊、層層疊疊的鐘乳石宛如許多盤子疊子一起。（圖／日本觀光局提供）



秋吉台國家公園有2大亮點，包括日本規模最大的石灰岩地形台地─秋吉台、日本最大的鐘乳石洞秋芳洞。

過去曾是海中珊瑚礁的秋吉台，經過上億年的演變後，成為了高低起伏的原野，一顆顆灰白色的石頭從地面上探出頭，排列出專屬秋吉台的獨特風景，即便季節更替，當夏天的青綠被為金色的秋芒取代，這些裸露在地表的石灰石依然存在，成為人們能夠一眼認出秋吉台的象徵。踏進秋芳洞，岩壁、地面上獨特的紋理展現了大自然精巧的工藝，其中還有幾個令人印象深刻的作品，像是如同一個個盤子層層堆疊的百枚皿、高聳巨大的黃金柱、石灰岩版的富士山─廣庭…，在秋芳洞長約1公里的觀光路線上，享受一場震撼的視覺饗宴吧！





▲經過上億年，才形成如今的秋吉台。（圖／shutterstock.com提供）



盈達旅遊限定行程帶您遊覽以上景點的精彩，也特別安排在福岡自由活動一整天，讓您完成您的口袋旅遊清單！喜歡樂園、全家大小一起出遊的旅客，可以到歐風的主題樂園豪斯登堡玩一整天；喜歡愜意的玩法，相信在柳川搭乘遊船相當適合您；購物狂們也絕對能在這裡買的超滿足，像是博多車站商圈、博多運河城，晚上，宛如日版夜市的天神中洲則是吃貨們的天堂！



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