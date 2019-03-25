華航歡慶60飛一波！春季線上旅展「機票最低3,168元起」全程開搶

▲華航60周年線上旅展開跑，衝帛琉經濟艙來回機票7,840元（未稅）。（圖／取自pixabay）



生活中心／綜合報導

現代人生活壓力大，面對一陳不變的日子久了也會麻痺！每年計劃出國旅行來拓展視野，光想像和朋友一塊永闖海島，結伴吃喝地方特色美食，熱血沸騰的「旅魂」真的無法再壓抑。出國旅遊細節非常複雜，民眾最關心機票價格，想找對時間精審預算嗎？趁這次舉辦60周年的「華航春季線上旅展」從東南亞出發到歐美國家，世界各地行程景點自己安排，知名潛水聖地「帛琉」經濟艙來回7,840元（未稅）倫敦經濟艙來回15,680元（未稅）等，全程航點限時促銷，超乎想像的動人美景，提早預訂還有更多樣化的選擇。

▲帛琉碧海藍天的美景讓去過的人畢生難忘，享受陽光、沙灘愜意的慢活步調。

台北出發4小時抵達！上帝的水族箱—絕美珊瑚礁天堂

位於西太平洋的帛琉被譽為「上帝的水族箱」浩瀚無窮的海底世界是潛水客的天堂，由於生態環境豐富，官方從2017年底宣布所有入境帛國的外國旅客，旅客須在護照內頁蓋「帛琉誓詞（Palau Pledge）」入境章戳，並在欄位上簽名才可獲准入境，以這個憑證作為在帛琉旅遊期間願維護環境生態及尊重當地文化的承諾，如果觸法會面臨高額罰鍰。

每個到帛琉的人，都一定會再回來這個純淨之地。其中「牛奶湖」、「水母湖」、「天使瀑布」等著名景點風景優美！乘著船隻慢慢前行穿梭，整片平靜無水波的「牛奶湖」，湖底沈澱著火山泥，因此湖水呈現帶點乳白的藍綠色，彷彿上帝遺落在人間的綠寶石；浮潛必去的「水母湖」遊客沈浸在數十萬黃金水母的周圍，一起悠遊漂浮，近距離欣賞無毒水母的美。

華航指出，帛琉近年來是相當熱門的航線，今年二月增班後，波音737-800客機於每周一、三、六共三班，座位數增30%，滿足行程多元安排的需求，便利旅客往返，並在60周年慶推出台北飛帛琉優惠促銷，經濟艙來回機票7,840元（未稅）。何況，從台北出發到帛琉只要4小時抵達，省去迂迴轉機的時間，8千有找的機票開賣根本秒殺！島上數不盡的海洋資產，宛如翻開一本自然百科全書，處處令人讚嘆。







▲夜晚的倫敦塔橋，拍起來格外寧靜浪漫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

大英帝國皇室旅程 一張London Pass進出80個倫敦景點

藉由旅行和自己的內心對話，人生充滿無限可能！提到深度文化旅遊一定會聯想到英國，從大笨鐘、西敏寺、白金漢宮、溫莎古堡到國王十字車站，多部浪漫的電影的場景全在倫敦取景，搭上火車必去的美景通通蓋章，留下一張張的紀念照片，除了搶華航經濟艙來回機票15,680元(未稅)，一定要購買London Pass（倫敦通行證）票券，不同天數的通行證價格會不一樣，在期限內可進出倫敦80多個以上的熱門景點，換算下來非常划算。





▲溫莎古堡中世紀開始興建，現有英國憲兵站崗供遊客拍照留念。（圖／取自pixabay）

像是非常有名的「溫莎古堡」它其實是倫敦西邊的一個城市，能夠感受從中世紀興建、雄偉壯觀的城堡，一旁的英國憲兵身穿紅色軍裝，正氣凜然的模樣，身為遊客別忘了多按幾張快門，裡面的「聖喬治教堂」也是英國許多英國皇室成員舉辦婚禮的地方，內斂的氣派必定讓人畢生難忘！近郊地區不遠處還有巨石陣、巴斯小鎮可逛，英國皇室的巡禮這一站可別忘了收進口袋。





▲曼谷最新地標Iconsiam，五光十射的水舞夜景。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

獨家東南亞經典航線 曼谷、河內、胡志明市、峇里島一次收服

東南亞地區可爬山玩海，慢活的步調也是台灣人熱愛造訪的度假勝地！華航東南亞精選航線官網獨賣價，如：胡志明市來回機票5,888元起(未稅)，CP值爆表，一生一定要來一次。泰國曼谷，曾被部落客讚美是一個一旦愛上就絕不會背棄的旅遊地點，一年四季不間斷的陽光與遼闊大海，讓人一踏進就心曠神怡，正能量滿炸！近年興起許多文青咖啡、藝術設計，多家特色創意餐廳與酒吧揚名海外；想深入市井娛樂，華馬夜市、水上市場、暹羅新天地曼谷ICONSIAM與按摩等，河岸風光與夜間景點更不能錯過。

▲泰國的水上市場是許多遊客必訪景點。（圖／取自pixabay）





▲IG最夯的打卡地標—-峇里島天堂之門。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不僅如此，曼谷也是著名的掃貨天堂，踏入曼谷購物，無論是彩妝、流行服飾、飾品等，大家都是一箱箱的扛還即時連線，好買程度不輸日本和韓國。另外，IG最夯的打卡地標—-峇里島天堂之門，以阿貢火山為背景的巨大善惡門，宛如通往天堂的入口，神聖壯闊的景象是許多網美必拍的景點，天氣萬里無雲時，鏡面倒影的壯麗視野絕對令人震撼。





▲越南河內深受殖民文化影響，每個角落都是拍照場景。（圖／取自pixabay）



不用飛到歐洲就能感受到濃濃的異國風情，享受經典道地的法式料理！越南的胡志明市以豐富的文化建築聞名，曾被法國殖民統治過的歷史痕跡，讓每個角落都是拍照場景。百年的法式郵政總局、西貢聖母大教堂等，令多少背包客流連忘返；物價較低的河內，大街小巷流行的咖啡文化，每走兩三步就是一間特色咖啡店，銅板價就能嚐到精品豆的等級，享受午後寧靜的優閒，如果還有時間，往老城區移動，體驗當地人的日常生活。



華航歡慶60周年飛一波 全程熱門航線即刻出發！

世界各地的美景光用想的就讓人興奮，無論嚮往大自然帶來的震撼感動，或是喜歡逛街購物，快筆記年度必訪清單，小資最愛的優惠限時開跑，快揪朋友組隊出發。中華航空即日起到4月16日（二）為止，慶祝60周年，舉辦線上旅展促銷，全航線優惠機票開賣，精選9大推薦航點從台北出發，喜歡海島國家的還有夏威夷來回機票18,020元（含稅）、峇里島來回機票9,790起(未稅) ，另有飛往倫敦、雪梨、上海、新加坡、首爾、大阪及香港等地，最便宜香港來回機票（未稅）價格3,168元起！今年快計劃一趟難忘的旅行，細細感受濃濃的人情味、文化美食，體驗每個國家帶來的層次感動。



活動名稱：歡慶60 飛一波

*臺北-夏威夷 TWD 18,020 (含稅)

*臺北-倫敦 TWD 15,680 (未稅)

*臺北-雪梨 TWD 11,628 (未稅)

*臺北-帛琉 TWD 7,840 (未稅)

*臺北-上海(浦東) TWD 5,850 (未稅)

*臺北-新加坡 TWD 5,684 (未稅)

*臺北-首爾(仁川) TWD 5,390 (未稅)

*臺北-大阪 TWD 5,194 (未稅)

*臺北- 香港 TWD 3,168 (未稅)