帛琉保護上帝的水族箱　2020年禁使用有害珊瑚礁物質防曬乳

▲帛琉被譽為是上帝的水族箱。（圖／達志影像／美聯社）



旅遊中心／綜合報導

近年來海洋保育意識抬頭，位於太平洋的帛琉對海洋的愛可說是首當其衝，不但首創護照上需蓋上「帛琉誓詞Palau Pledge」入境章戳，現在更宣告將在2020年禁止使用有毒害珊瑚礁物質的防曬乳，成為第一個實施此項法令的國家。

不僅歐美地區，東南亞也開始推動起海洋與環境保育，像是菲律賓長灘島封島、泰國沙灘全面禁煙等，而位於西太平洋的帛琉被譽為「上帝的水族箱」是潛水客天堂，官方於2017年底宣布所有入境帛國的外國旅客護照內頁蓋上「帛琉誓詞（Palau Pledge）」入境章戳，旅客須於欄位上簽名才能獲准入境，作為在帛琉旅遊期間願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾，一旦觸法可能面臨高額罰金或罰責，嚴格規範外來旅客破壞生態。

▲帛琉2020年禁用有毒害珊瑚礁成份防曬乳。（圖／帛琉觀光局提供）



此外，為保育當地的珊瑚礁與海中生態，最新法令宣告從2020年1月1日起禁止使用會傷害珊瑚礁的防曬乳，事實上夏威夷州是第一個通過禁止銷售含有二苯甲酮（oxybenzone）與甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）的防曬用品地區，不過法令2021年才生效，因此帛琉將成為第一個實施禁止使用防曬油的國家。

帛琉的努力也得到了最美的回報，著名的浮潛帛琉景點「水母湖」考量到生態暫時關閉，封閉近兩年的時間，水母又回來了！近期因復育狀況良好，帛琉政府決定在2019年重新對外開放。