世界最快客輪在台灣！「雲豹輪」23日首航嘉義－澎湖　票價曝光

▲百麗航運引進全世界最快的高速客輪「雲豹輪」將在23日首航。（圖／百麗航運提供）

旅遊中心／綜合報導

百麗航運委託澳洲知名船廠 Austal訂購兩艘業界目前最新高速客輪，第一艘「雲豹輪」將在23日首航試營運，未來從嘉義布袋港至澎湖馬公港，只要1個小時就能抵達。百麗航運也表示，從23日起至4月2日試營運期間，不分大小經濟艙來回船票優惠價600元。

▲百麗航運Austal高速客輪座位區。（圖／百麗航運提供）

百麗航運說明，218年從澳洲知名船廠 Austal訂購兩艘業界目前最新高速客輪，載客數多達552人，命名分別為代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU及藍鵲 BLUE MAGPIE。

▲百麗航運Austal高速客輪座位示意圖。（圖／百麗航運提供）

此次引進的兩艘船除了以「高速」著稱，船速最高時速70公里，還主打「不會暈船」，這次引進的船就算浪打到3.5米都沒有感覺，主要是因為配有水下平衡系統，可以把船操控的很平穩．希望能翻轉民眾對於搭船就會吐的負面想法。

雲豹輪將於23日首航，早上10點20分從嘉義布袋港出發，只要1小時就能抵達澎湖馬公港。從23日至4月2日試營運期間，實施船票優惠價，不分大小經濟艙來回600元（原價單程1000元），商務艙來回800元、商務艙包廂來回1000元。航班時間從27日起，每天早上10點20分嘉義布袋港出發，下午16點20分澎湖馬公港出發返回嘉義。