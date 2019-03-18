來聽海的聲音！台東最靠海的「天使海市集」　180度海景超療癒

▲向陽薪傳木工坊天使之翼成為太麻里必去拍照景點。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

記者蔡玟君／採訪報導

台東多良車站從11日起封閉三個月進行整修，但只要從車站向上走約200公尺，位於上方處的「向陽薪傳木工坊」，同樣能讓旅客在這裡180度欣賞遼闊海景，靜靜聆聽太平洋海浪拍打的聲音，就是最大享受。向陽薪傳木工坊更將從23日起每個月的第四個禮拜六，打造最靠海的「天使海市集」，讓前來太麻里旅遊的民眾又能有全新體驗。

▲在向陽薪傳木工坊可以邊用餐邊欣賞東海岸。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

「查拉密」（Calavi），是多良部落另一個名字，在原住民族語中代表海浪拍打的聲音，簡單明瞭形容出這處最靠海部落的魅力所在。

▲向陽薪傳木工坊DIY提籃體驗。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

▲向陽薪傳木工坊彩繪磁鐵DIY體驗。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

位於多良部落內的向陽薪傳木工坊成立近10年，八八風災後，為了讓當地原住民能學得一技之長，自給自足，因此成立這處工作坊。這裡主要利用木工製作居家生活小物販售，現在也對外開放旅客DIY手作體驗與用餐。向陽薪傳木工坊表示，木工坊目前提供彩繪木頭磁鐵、鍋墊、環保提籃3種DIY體驗，旅客可以現場報名，若是2人同行還能享有折扣優惠。

▲向陽薪傳木工坊天使郵筒。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

在向陽薪傳木工坊戶外區一隅有一處面向大海的戶外舞台，是店家提供旅客拍照打卡的區域，店家更設置一座「天使郵筒」，鋼鋁製作的翅膀向兩側展開，站在中間，宛如背後長出一對翅膀般，搭配眼前療癒的海天一色美景，慢步調與寧靜氛圍，宛如置身人間天堂。

▲向陽薪傳木工坊的查拉密傳統美食阿拜套餐。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

▲向陽薪傳木工坊的刺蔥水餃套餐。（圖／向陽薪傳木工坊提供）

享用原民風味餐也是到向陽薪傳木工坊一定要體驗的事。木工坊最有特色的飲料是「月桃檸檬茶」，是利用包阿拜的葉子煮茶，不僅有療效還能消暑，若是想喝咖啡，這裡也有手沖咖啡能選擇；最具代表性的風味餐則是「刺蔥水餃套餐」與「查拉密傳統美食阿拜套餐」，店家表示，刺蔥是部落的辛香料，比一般蔥還香，部落用它來作為水餃餡料，是這裡最受歡迎的餐點。

店家表示，除了用餐區有低消60元限制外，所有區域都免費對遊客開放，另外值得注意的是，在向陽薪傳木工坊需付10元清潔費。「這裡的廁所用水是採用山泉水，都是部落的人協助一管一管接下，因此收取10元清潔費是為了回饋部落。」

從3月起每個月第四個禮拜六，在向陽薪傳木工坊內會固定舉辦天使海市集與阿古迷你木工教室，第一場活動將於3月23日舉行，結合市集、手作體驗與音樂表演，讓旅人在這住南迴秘境盡情放鬆，吹著海風，在音樂美景襯托下享受休假時光。

地址：台東縣太麻里鄉多良村2鄰15號

3月天使海市集時間：3月23日，早上9點30分至下午16點

