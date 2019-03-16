搶先春遊補助！台東5特色飯店「住1天送1天」還可換其他間

▲鹿鳴溫泉酒店也包含在「住1天，再送1天」優惠內。（圖／鹿鳴溫泉酒店提供）

旅遊中心／綜合報導

為刺激國旅景氣，交通部觀光局將於4月推出「春遊補助」，而台東特色飯店聯盟搶先推出補助，包含鹿鳴溫泉酒店在內的5家飯店，即日起「住1天送1天」，限量100間，可續住也可換其他聯盟店，活動至3月底。



台東特色飯店聯盟表示，交通部觀光局的「春遊補助」從4月起自由行每晚補助新台幣500元，台東特色飯店聯盟的補助方案則搶先登場，從即日起到3月底，配合的5家飯店「住1天送1天」，可選擇續住或換其他聯盟店。

台東特色飯店聯盟聯絡人、旅人驛站旅宿連鎖執行長高泉傑表示，即日起入住台東特色聯盟5家飯店「住1天，再送1天」，包含：凱旋星光酒店（綠島凱薪飯店）、鹿鳴溫泉酒店、旅人驛站旅宿連鎖、曙光渡假酒店、泓泉溫泉渡假村，範圍涵蓋台東縱谷線、南迴線、知本線、市區線和綠島，提供旅客更多元選擇。

▲台東熱氣球嘉年華。（資料照／記者蔡玟君攝）

高泉傑指出，可選擇原飯店續住；第2天想換體驗改住「台東聯盟」其他飯店也一樣由特色飯店買單，優惠即日起至3月31止，限量100間房，贈送第二天需於31日前入住。

此外，台灣高鐵公司配合觀光局「春遊補助」4到6月上路，14日起也推出多項超值優惠，包含高鐵假期「春遊搭高鐵．送住宿」（平日）、「假日不加價專案」、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千以及飯店聯票享「高鐵車票7折」，入住指定飯店甚至只要0元起。