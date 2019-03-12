2019台東熱氣球嘉年華6月登場　長達45天還能看最美星空

▲2018台東熱氣球嘉年華畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台東每年夏天最大旅遊盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」，2019年舉辦日期揭曉。台東縣政府宣布，今年台灣國際熱氣球嘉年華從6月29日正式登場，長達45天的活動時間，將結合8場光雕音樂會以及最美星空，讓旅客白天玩熱氣球，晚上欣賞星空。

▲在鹿野高台能體驗熱氣球繫留。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第9年，2018年吸引90萬旅客造訪，早已成為全球知名熱氣球盛事之一。台東縣政府表示，今年台灣國際熱氣球嘉年華從6月29日至8月12日，不僅會有8場光雕音樂會，2018年台東縣政府推出最新台東夜間旅遊玩法－賞台東最美星空，也將融入在此次熱氣球嘉年華活動中。

▲也可以體驗熱氣球自由飛。（圖／記者蔡玟君攝）

台東縣政府表示，今年邁向第9年，由於經費有限，因此今年不再以請造型球數量的突破為宣傳重點，而是要以台灣國際熱氣球嘉年華知名度，呈現東台灣及台東區域特色，因此，今年熱氣球活動將結合台東最美星空，讓民眾民眾及國外旅客可以徜徉在星空下，遠離工商城市的喧囂與緊張，在家人、伴侶身旁，聽著星星的故事，沈浸在寧靜地星空夜晚，感受前所未有的幸福感。

▲台東成功鎮三仙台星空。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府2018年舉辦「台東最美星空」選拔，被列為一星等點位的觀星景點共有4處，包括關山鎮的關山親水公園、台東市的加路蘭遊憩區、池上鄉的大坡池及成功鎮的三仙台。二星等點位一共有5個，包括綠島鄉的帆船鼻草原、東河鄉的都蘭觀海公園、鹿野鄉的鹿野高台眺望亭、長濱鄉的金剛大道，以及及太麻里鄉的金針山湛藍若洗觀景平台。

▲台東加路蘭星空。（圖／台東縣政府提供）

三星等點位則有5個包括，卑南鄉的富源觀景平台、大武鄉的大武濱海公園、金峰鄉的嘉蘭溫泉公園、海端鄉的霧鹿砲，以及達仁鄉的南田觀景台，總共14個絕美觀星景點，成為台東夜間旅遊的新亮點。





