探索陽明山火山奧秘！三梯次健行v.s.登山組「限量150名」





▲七星山為大屯火山群的最高峰。（圖／翻攝自陽管處官網_江惠美攝）

旅遊中心／綜合報導

許多人知道陽明山為火山地形，但你對火山真的熟悉嗎？為帶領民眾探索奧秘，陽管處於4月13、20、27日推出火山探索之旅，依難易不同分為健行及登山，透過科學實驗及人文巡禮的活動設計，讓民眾對火山有進一步的認識。

從台北市搭車一小時內就能到，陽明山堪稱是台北人的後花園，得天獨厚的火山孕育出奇特地景和溫泉資源，更蘊藏豐富歷史風貌，是假日郊遊踏青首選。

▲登上七星山可將台北盆地風景一覽無遺。（圖／網友joe joe huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陽管處表示，今年的活動路線規畫為「漫遊健行組」及「登山挑戰組」，漫遊健行組以雙腳探索昔日北投三大溫泉，包含龍鳳谷溫泉源頭、硫磺谷採硫場景、雙谷傳奇等。





▲龍鳳谷硫磺谷火山地質景觀豐富。（圖／翻攝自陽管處官網_韓志武攝）

登山挑戰組則是登上台北市最高峰「七星山」，登高體驗360度的環景視角，將台北盆地景緻盡收眼底，並在下山途中的夢幻湖駐足片刻，聆聽湖中腹斑蛙「給給叫」，讓耳朵和視覺徜徉在大自然的純淨天籟。

參加民眾可在健行過程中，透過解說員了解大屯火山的形成與現象，並實地見證火山的活動，欣賞火山地景及生態景觀。活動日期為4月13日、20日、27日3梯次，每梯次50個名額，費用每人新台幣800元整，報名詳洽活動網址。