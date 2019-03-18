獨／3分鐘送上桌！全台第一間「機器人煮的牛肉麵」在台北

▲全自動煮麵機器人在台北市。（影／記者彭懷玉攝）

▲不只是機器手臂刀削麵而已，iROBOT有全台第一個從點單到做好麵的全自動機器人。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

可曾想像，人工智慧不久將取代人力，尤其在流動率極高的餐飲業？全台第一間「一條龍式的機器人餐廳」，從點單連線、到做好一碗熱騰騰的牛肉麵，示範門市就隱身台北市的靜僻巷弄。

▲全台第一間「一條龍式的機器人餐廳」門市就隱身台北市興安街。

餐飲業倒閉潮正席捲台灣，如果可以把最辛苦的製作過程交給機器人，是否會改變餐飲業現況呢？「現在面對的困境，不是請不到人、就是忙到師傅的手得肌腱炎….」iROBOT老闆曾偉峰說。「這不只是一間牛肉麵店，而是一間模範教學店」希望能透過機器流暢的運作，取代人力，只要一人看管機器就好。

▲唯一要留意的就是訓練操作人員。

曾偉峰說，「餐飲業和科技業始終有道很深的鴻溝」，過去從事金融業的他離開本行後，覺得好奇在台灣竟然沒人做這件事，於是從台中一路北上找合適金流、器材等合作夥伴，將構想跟廠商溝通、磨合，經過一年多的努力，終於讓理想付諸實現，引進全台第一台全自動餐飲機器人。

▲兩分半的時間，一碗熱騰騰的牛肉麵送上桌。

兩個機械手臂、四個煮麵槽，兩分半的時間，一碗熱騰騰的牛肉麵送上桌，等待的過程縮短、錯誤率降到最低，經過開店三個月的測試，現在BUG的機率越來越低了，曾偉峰說。

▲點單機目前有現金，悠遊卡、台灣Pay、信用卡和優惠券等五種付款方式。

流程很簡單，從外頭機器點單，目前有現金，悠遊卡、台灣Pay、信用卡和優惠券等五種付款方式，收到指令後，只見黃色機器手臂拿碗、取麵放進滾水、加配菜和牛肉片，把裝好料的碗輸送到像是自來水的龍頭下，加進蔥花並灌注熱湯，全程不到三分鐘，一碗熱騰騰的牛肉麵就完成了，湯頭也有紅燒、蘭州牛肉麵的選擇。

▲從下麵到注入高湯和蔥花，全程不到三分鐘，一碗熱騰騰的牛肉麵就完成了。

至於為何選擇牛肉麵呢？曾偉峰說，台灣早期社會因為務農，不吃牛的人多，直到國民政府來台，將眷村牛肉麵文化帶來台灣，不同省份的人混合成台灣在地的特色，牛肉麵演變成台灣美食的代表，也希望透過機器人操作發揚牛肉麵文化。

▲牛肉麵是台灣的經典美食代表。（圖／翻攝自pixabay）

「我曾在四川德陽銀行待過兩年，發現他們的上方層油、湯頭很淡，跟台灣牛肉麵完全不一樣，熬久的高湯精華是台灣牛肉麵一大特色！只要給我receipt（配料食譜），不用人工勞動，就能做出品質一模一樣的牛肉麵。」

拉麵、陽春麵和刀削麵再配上兩種湯頭，可變化出不同組合，目前牛肉麵是走蘭州拉麵風格，未來將跟不同廚師合作，讓顧客可品嘗到不同風格的牛肉麵，也吃得到半筋半肉、牛肋條等不同部位，這系統不只能套用在牛肉麵，一般麵食也行。

▲點單機台除了五種付款方式，目前正洽談像是LINE PAY、微信支付等其他行動付款方式。

餐飲業面臨請不到人、老店第二代不接、因為太忙而心有餘而力不足...都是餐飲業面臨的困境，機器人是否能為餐飲業帶來解套？未來的走向都值得我們關注….



iROBOT愛羅吧 機器人牛肉麵館

地址：台北市松山區興安街212號1樓

電話：02-2718-4008

營業時間：週一至週日11:30~14:00 17:00~20:00，不定期公休詳見粉絲專頁