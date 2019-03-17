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2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩樂瘋玩

陳凱力

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▲2017新竹市兒童藝術節－風的運動場（圖／新竹市政府提供）

▲2017年風的孩子運動場資料照。（圖／資料照／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

受到大小朋友最喜愛的「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」將以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，於4月4到7日連續4天熱鬧登場，九款遊具如「漂浮單車」、「太空漫步」將現身東區新竹文創館，過去的台肥舊廠房將變身為降落竹市的太空站，讓全台孩子體驗一場精采的太空冒險，各項遊具以太空為主題，也首度加入室內遊戲場，「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」將於3月30日星期六下午一點將搶先試營運，邀請孩子度過一個挑戰自我的兒藝節。

「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」遊具設計上結合文創館建築本體，規劃了9大遊具，包含竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術、彈力碰碰球及迷你搖擺屋；其中「太空漫步」是大型攀爬繩網，突破以往推出更陡峭的路徑，讓孩子透過攀爬網手腳並用，抵達文創館3樓，還能眺望整個竹迷宮舞台；「征服天空」則是配合文創館建築體設置的攀岩體，打造不同高度的牆面，讓大小朋友從中訓練肢體協調性、培養體力與勇氣。

2018新竹市兒藝節兒藝節「風的運動場」將於4日至8日於香山區水資源公園開跑。（圖／新竹市政府）

▲2018年風的孩子運動場於新竹香山水資源公園舉行。（圖／資料照／新竹市政府提供）
每年在新竹市舉辦的風的運動場系列活動都造成全國轟動，短短四、五日就可吸引20多萬人次參與，更成為新竹市城市品牌之一，2019年兒藝節將移至文創館舉行，也跳脫過去以空地為遊樂場的傳統，打造可以「與建築物互動」的遊具，讓孩子可以透過遊具，爬上文創館，征服高聳的建築物，讓建築也可以是孩子的遊戲場，顛覆爸媽與大小朋友的想像；這也是兒藝節舉辦四年多來，首度加入室內遊具，讓閒置的老舊廠房重獲新生，也讓孩子有一個難忘的兒童節回憶。

為兼顧在地性，本次主舞台設計也首度將舞台及遊戲設施結合，以「新竹」九轉篆體打造唐竹植栽迷宮，搭配浮起的航艦舞台，兒藝節期間將在此演出精彩的兒童劇，演員們會穿梭於迷宮間與小朋友們互動。

除了有各地美食商家一同組成「新竹味市集」，讓兒藝節的大小朋友玩得開心、吃得滿足，威秀影城與綠世界休閒農場也加入力挺兒藝節，提供多張免費電影票與門票，讓全台前來的旅客深度遊新竹，盼再度為新竹市觀光業注入活水；市府未來也將舉辦抽獎、集章活動送出票券，活動方式與詳情請密切鎖定新竹市文化局官網，或「新竹市新鮮事」臉書。

「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」

試營運日期：3月30日（六）、3月31日（日）下午一點。
正式開幕時間：4月4日（四）至7日（日）早上10:00。
歡迎全台民眾於清明與兒童節連假期間，至新竹文創館（公道五路三段八號）一起「征服天空」。

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

  ▲2019風的孩子運動場將在文創館舉行，本次活動將以太空為主題延伸9大遊具。（圖／新竹市政府提供，下同）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場來了！9大太空主題遊具　大人小孩一起瘋玩。（圖／新竹市政府提供）

關鍵字： 新竹市政府 風的運動場 兒童節 清明假期 兒童藝術節

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