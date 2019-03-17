ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

懶人包／威尼斯號登台「5大必試」！米其林三星只要1650元

ETtoday旅遊雲

▲歌詩達威尼斯號必看、必吃亮點懶人包。（影／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從義大利遠渡重洋的歌詩達威尼斯號，5月9日將抵基隆港載客。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／義大利報導、攝影

郵輪旅遊正夯的今日，沒特色可不行，從義大利遠渡重洋的歌詩達威尼斯號，5月9日將抵基隆港，船上除了搬進2艘原型貢多拉、必玩的威尼斯面具嘉年華，13間主題餐食和娛樂設施也讓人眼花撩亂。以下整理出「威尼斯號」必玩、必看、必吃重點，懶得想怎麼玩就來看這一包！

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲其中一艘貢多拉位在大運河餐廳內。

1. 哪裡找兩艘貢多拉？
全球第一艘以城市命名的郵輪，正是專為亞洲旅客打造的「歌詩達威尼斯號」，郵輪上分別於大運河餐廳、貢多拉酒吧搬進兩艘貢多拉，旅客可以一邊用餐，一邊感受威尼斯的柔情似水，不時還會遇上穿著中古威尼斯宮廷服的表演者。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲乘客也有機會搭上貢多拉，並配戴VR眼鏡，體驗穿梭威尼斯的奇幻感。

乘客也有機會實際搭上貢多拉，並配戴VR眼鏡，體驗穿梭威尼斯的奇幻感，另外，跟威尼斯有關的狂歡派對、傳統舞蹈課、手工繪製面具等，都可自由參加，即使沒機會到威尼斯，也能在郵輪上過足癮。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鳳凰大劇院每晚上演義大利風格的精彩表演。

2. 鳳凰大劇院看國際級時尚秀
以威尼斯「鳳凰大劇院」同名打造的鳳凰大劇院，每晚上演義大利風格的表演，從表現義大利式的藝術與熱情Sapori d’Italia；演繹義大利經典愛情故事的Venezia Innamorata（威尼斯之戀），此外，劇院還有男高音演唱、雜技、喜劇表演、魔術，滿足視覺和心靈的震撼。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲配合燈光和節奏感強的音樂，彷彿身在義大利看秀。

喜歡時尚秀的人，劇院也看得到帥哥美女群聚的「寶格麗大秀」，模特兒們換上品牌服飾，帶來男女舞蹈等精彩表演，配合燈光和節奏感強的音樂，彷彿真的身在義大利看秀。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲喜歡時尚秀的人，劇院也看得到帥哥美女群聚的「寶格麗大秀」。

被問到為何會選擇「寶格麗」做為威尼斯號的表演秀之一，歌詩達威尼斯號娛樂總監francesco racomandato表示，寶格麗是義大利本土品牌，在全球也享有高知名度，希望透過表演更加深亞洲人對義大利品牌的好感，未來也不排斥與其他義大利品牌合作。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號娛樂總監表示，寶格麗是義大利本土品牌，在全球也享有高知名度，未來也不排斥與其他義大利品牌合作。

3. 義大利米其林三星餐廳、中式火鍋都有
美食一向是郵輪上的重頭戲，威尼斯號擁有13間主題餐廳，創下來台郵輪餐廳數最多。最大亮點首推義大利米其林三星餐廳「卡薩諾瓦餐廳」，由8 1/2 Otto e Mezzo主廚Umberto Bombana專為郵輪定制的菜單，僅需55美金+15%訂位費（折合新台幣約1650元）即可享用。此外，船上餐廳與咖啡廳全數選用義大利國寶級「illy咖啡」和140年歷史的義大利麵品牌Barilla，貫徹原汁原味義式精神。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲來到義大利郵輪上，絕不能錯過拿坡里披薩。

來到義大利郵輪上，絕不能錯過義式拿坡里披薩，廚師從桿麵糰、灑上配料到送進義大利石製烤爐，現點現做，光看廚師上演「披薩秀」，唾液不自覺分泌起來，一口咬下，Q軟的麵皮與醬料香氣一同釋出，一口接一口停不下來。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利國寶級「illy咖啡」、現點現做的拿坡里披薩。

專為亞洲市場設計的威尼斯號，船上也有「鑪」中式火鍋和「炎」日式鐵板燒，及中式傳統點心和麵食等，甚至還有「老乾媽」醬料可加，滿足吃不慣西式料理的客群。其中，大運河餐廳、麗都市集餐廳、馬可波羅餐廳、義式拿波里比薩等都是免付費的，吃到撐也不怕。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中式傳統點心和麵食等在威尼斯號上也吃得到，甚至還有「老乾媽」醬料可加。

▲歌詩達郵輪威尼斯號 。（圖／歌詩達提供）

▲船上連中式火鍋餐廳都有。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲吃飽喝足，到健身房揮汗消脂吧。

4. 健身中心燃脂、SPA水療池泡澡兼賞景
吃飽喝足想消腫，除了可到麗都陽光泳池泡水，或到彩色島陽光甲板做日光浴，更激進的方式還有到健身房揮汗消脂，現場除了有義大利籍教練，還有台籍教練教導使用器材，不怕語言不通。有少許預算的人，SPA水療池能一邊賞景、一邊泡澡放空，享受私密的一方天地。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼有少許預算的人，可來SPA放鬆，或在水療池一邊賞景放空，享受私密時光。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

5. 親子「海上運動場兼遊戲場」
針對親子客群，郵輪也成親子的「海上運動場兼遊戲場」，甲板頂層規劃3條高空滑水道、繩索攀爬場，歌詩達也與義大利足球隊尤文圖斯簽約，設置海上足球場、紀念品店及兒童俱樂部等，球迷們荷包可要守住了。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲甲板頂層規劃3條高空滑水道、繩索攀爬場。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲尤文圖斯海上足球場。

郵輪上共有2,116間客房，分為內艙房、海景房、陽台房和套房等，更有直通星光酒吧的星光客房，面積約在13至25平方公尺之間，房內裝潢以威尼斯風景畫呈現水都風情。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪上共有2,116間客房，分為內艙房、海景房、陽台房和套房四種。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲艙房裝潢呈現濃濃威尼斯風情，圖為陽台房，推開門就是湛藍大海。

「歌詩達威尼斯號」（Costa Venezia）
隸屬遊輪公司：歌詩達郵輪
下水時間：2019年3月1日
亞洲首航時間：2019年5月9日（由雄獅旅遊獨家包船，僅此一航次）
亞洲首航母港：基隆港
載客數：5,260人
噸位：13萬5500噸

關鍵字： 郵輪旅遊 歌詩達 威尼斯號 義大利旅遊 遊輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

推薦閱讀

影／搬進原型貢多拉！歌詩達「威尼斯號」5/9來台6大亮點搶先看

直擊／歌詩達威尼斯號下水！5/9抵基隆港把威尼斯獻給台灣

歌詩達「威尼斯號」全球首航就選台灣！原因竟是被攔截

放慢腳步盡情度假！搭遊輪出國玩「8天最剛好」的2大理由

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

網評極高的桃園秒殺炸雞店

台中張嘴就能吃的貴婦火鍋店

全台21家Buffet壽星優惠懶人包

精選宜蘭一日遊密集行程報給你知

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

澎湖水族館4月正式開幕

「新竹深山仙境」雲海、櫻花季倒數

不想在機場大排長龍就先線上報到

中壢人氣芋頭餅桃園開分店！

熱門行程

最新新聞更多

台北藏在2樓的文青風咖啡館

台南百年蝦仁肉圓老店想吃靠運氣

懶人包／威尼斯號登台「5大必試」！

天文迷注意！追黃道光21日這時間最剛..

台中老字號早餐店酥皮蛋餅開大絕！

「星砂灣」潔白沙灘連結清澈大海

旅客抱怨「狂拿橘舊車票」！高鐵回應了

出國必看！找到最省的隱藏淡季

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366