懶人包／威尼斯號登台「5大必試」！米其林三星只要1650元

▲歌詩達威尼斯號必看、必吃亮點懶人包。（影／記者彭懷玉攝）

▲從義大利遠渡重洋的歌詩達威尼斯號，5月9日將抵基隆港載客。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／義大利報導、攝影

郵輪旅遊正夯的今日，沒特色可不行，從義大利遠渡重洋的歌詩達威尼斯號，5月9日將抵基隆港，船上除了搬進2艘原型貢多拉、必玩的威尼斯面具嘉年華，13間主題餐食和娛樂設施也讓人眼花撩亂。以下整理出「威尼斯號」必玩、必看、必吃重點，懶得想怎麼玩就來看這一包！

▲其中一艘貢多拉位在大運河餐廳內。

1. 哪裡找兩艘貢多拉？

全球第一艘以城市命名的郵輪，正是專為亞洲旅客打造的「歌詩達威尼斯號」，郵輪上分別於大運河餐廳、貢多拉酒吧搬進兩艘貢多拉，旅客可以一邊用餐，一邊感受威尼斯的柔情似水，不時還會遇上穿著中古威尼斯宮廷服的表演者。





▲乘客也有機會搭上貢多拉，並配戴VR眼鏡，體驗穿梭威尼斯的奇幻感。

乘客也有機會實際搭上貢多拉，並配戴VR眼鏡，體驗穿梭威尼斯的奇幻感，另外，跟威尼斯有關的狂歡派對、傳統舞蹈課、手工繪製面具等，都可自由參加，即使沒機會到威尼斯，也能在郵輪上過足癮。

▲鳳凰大劇院每晚上演義大利風格的精彩表演。

2. 鳳凰大劇院看國際級時尚秀

以威尼斯「鳳凰大劇院」同名打造的鳳凰大劇院，每晚上演義大利風格的表演，從表現義大利式的藝術與熱情Sapori d’Italia；演繹義大利經典愛情故事的Venezia Innamorata（威尼斯之戀），此外，劇院還有男高音演唱、雜技、喜劇表演、魔術，滿足視覺和心靈的震撼。

▲配合燈光和節奏感強的音樂，彷彿身在義大利看秀。

喜歡時尚秀的人，劇院也看得到帥哥美女群聚的「寶格麗大秀」，模特兒們換上品牌服飾，帶來男女舞蹈等精彩表演，配合燈光和節奏感強的音樂，彷彿真的身在義大利看秀。

▲喜歡時尚秀的人，劇院也看得到帥哥美女群聚的「寶格麗大秀」。

被問到為何會選擇「寶格麗」做為威尼斯號的表演秀之一，歌詩達威尼斯號娛樂總監francesco racomandato表示，寶格麗是義大利本土品牌，在全球也享有高知名度，希望透過表演更加深亞洲人對義大利品牌的好感，未來也不排斥與其他義大利品牌合作。

▲歌詩達威尼斯號娛樂總監表示，寶格麗是義大利本土品牌，在全球也享有高知名度，未來也不排斥與其他義大利品牌合作。

3. 義大利米其林三星餐廳、中式火鍋都有

美食一向是郵輪上的重頭戲，威尼斯號擁有13間主題餐廳，創下來台郵輪餐廳數最多。最大亮點首推義大利米其林三星餐廳「卡薩諾瓦餐廳」，由8 1/2 Otto e Mezzo主廚Umberto Bombana專為郵輪定制的菜單，僅需55美金+15%訂位費（折合新台幣約1650元）即可享用。此外，船上餐廳與咖啡廳全數選用義大利國寶級「illy咖啡」和140年歷史的義大利麵品牌Barilla，貫徹原汁原味義式精神。

▲來到義大利郵輪上，絕不能錯過拿坡里披薩。

來到義大利郵輪上，絕不能錯過義式拿坡里披薩，廚師從桿麵糰、灑上配料到送進義大利石製烤爐，現點現做，光看廚師上演「披薩秀」，唾液不自覺分泌起來，一口咬下，Q軟的麵皮與醬料香氣一同釋出，一口接一口停不下來。

▲義大利國寶級「illy咖啡」、現點現做的拿坡里披薩。

專為亞洲市場設計的威尼斯號，船上也有「鑪」中式火鍋和「炎」日式鐵板燒，及中式傳統點心和麵食等，甚至還有「老乾媽」醬料可加，滿足吃不慣西式料理的客群。其中，大運河餐廳、麗都市集餐廳、馬可波羅餐廳、義式拿波里比薩等都是免付費的，吃到撐也不怕。

▲中式傳統點心和麵食等在威尼斯號上也吃得到，甚至還有「老乾媽」醬料可加。

▲船上連中式火鍋餐廳都有。

▲吃飽喝足，到健身房揮汗消脂吧。

4. 健身中心燃脂、SPA水療池泡澡兼賞景

吃飽喝足想消腫，除了可到麗都陽光泳池泡水，或到彩色島陽光甲板做日光浴，更激進的方式還有到健身房揮汗消脂，現場除了有義大利籍教練，還有台籍教練教導使用器材，不怕語言不通。有少許預算的人，SPA水療池能一邊賞景、一邊泡澡放空，享受私密的一方天地。

▲▼有少許預算的人，可來SPA放鬆，或在水療池一邊賞景放空，享受私密時光。

5. 親子「海上運動場兼遊戲場」

針對親子客群，郵輪也成親子的「海上運動場兼遊戲場」，甲板頂層規劃3條高空滑水道、繩索攀爬場，歌詩達也與義大利足球隊尤文圖斯簽約，設置海上足球場、紀念品店及兒童俱樂部等，球迷們荷包可要守住了。

▲甲板頂層規劃3條高空滑水道、繩索攀爬場。

▲尤文圖斯海上足球場。

郵輪上共有2,116間客房，分為內艙房、海景房、陽台房和套房等，更有直通星光酒吧的星光客房，面積約在13至25平方公尺之間，房內裝潢以威尼斯風景畫呈現水都風情。

▲郵輪上共有2,116間客房，分為內艙房、海景房、陽台房和套房四種。

▲艙房裝潢呈現濃濃威尼斯風情，圖為陽台房，推開門就是湛藍大海。

「歌詩達威尼斯號」（Costa Venezia）

隸屬遊輪公司：歌詩達郵輪

下水時間：2019年3月1日

亞洲首航時間：2019年5月9日（由雄獅旅遊獨家包船，僅此一航次）

亞洲首航母港：基隆港

載客數：5,260人

噸位：13萬5500噸