歌詩達「威尼斯號」全球首航就選台灣！原因竟是被攔截

▲歌詩達「威尼斯號」由雄獅旅遊獨包，5/9抵達基隆港載客。（影／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達郵輪Vista旗艦級「威尼斯號」於義大利時間3月1日舉行下水典禮。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／義大利報導、攝影

郵輪熱方興未艾，繼公主遊輪旗下的盛世公主號刷出亮眼成績單，同為全球最大嘉年華集團旗下的歌詩達郵輪，最新一艘Vista旗艦級「威尼斯號」於義大利時間3月1日舉行下水典禮，經過2個月航行後，5月9日正式抵達基隆港載客，僅一個航次前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知，進行8天7夜日本航程。

▲「威尼斯號」於義大利時間3月1日舉行下水典禮，經過2個月航行後，5月9日正式抵達基隆港。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理兼發言人游國珍表示，威尼斯號路線本來預計航行至東京，再到上海，但是中途被雄獅「攔截」下來，臨時加了基隆港出發到日本的8天航程。





▲雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，威尼斯號本來預計航行至東京，再到上海，但是中途被雄獅「攔截」下來，臨時加了基隆港出發的8天航程。

游國珍解釋，之所以選擇包下這艘船，主要有兩大原因，一是台灣消費者將第一次接觸到全新的船；二則是經過中國大陸市場洗禮後，擔心裝潢、服務品質等都不一樣了，才決定「前一天攔截」，硬生生將預計5月9日到上海的航次時間延了10天。

▲游國珍說，第一次在銷售中還沒拿到完整素材，至今卻已賣了2200人。

做出大膽決策勢必有許多困難之處，「從下決定到距離出發日只剩2個月，還是第一次在銷售中還沒拿到素材的..」游國珍坦言。但在資源不充裕的情形下，至今卻已賣了2200人，雖然不是到很滿意，但能有這樣的成績也算相當難得。

▲游國珍表示，點杯咖啡放空，再到甲板上曬曬太陽，不疾不徐享受船上設施，這些看起來不重要的小事，才能達到度假的目的。

一般來說，台灣市場的遊輪旅遊多半安排在4天左右，但雄獅獨包威尼斯號卻選擇8天行程，對此游國珍表示，主要還是建立市場區隔，一般航程沒有超過7天的，但像是盛世公主等10萬噸以上的大船，如果時間緊湊又要趕岸上行程，怎麼有時間好好在船上放鬆呢？點杯咖啡放空，再到甲板上曬曬太陽，不疾不徐享受船上設施，這些看起來不重要的小事，才能達到度假的目的。此外，本次包船行程也拉到九州、大阪、四國等區，在船上玩得透徹之外也更能體驗各地文化風情。

游國珍補充，歌詩達威尼斯號從設計到完成花了一年半，耗資約新台幣250億元，對照3D動畫圖跟實景圖，覺得幾乎一模一樣，對這艘大船相當有信心。

▲貢多拉餐廳搬進真正的貢多拉，並在地板打上藍色光源，演繹水都浪漫情懷。

威尼斯號總噸數共13.5萬噸，可容納5260名賓客，不僅是歌詩達郵輪艦隊中唯一一艘Vista等級，更是歷年訪台載客量最大、最新的一艘郵輪。此次攜手義大利Fincantieri造船廠，打造旗下首艘以威尼斯為主題的郵輪，像是著名的聖馬可廣場、嘆息橋、鳳凰大劇院、貢多拉大運河，都被復刻進船艙。餐飲方面，設有義式、美式、中式、日式及火鍋等共13間多元異國風情的主餐廳。





▲聖馬可大廳是以聖馬可廣場為設計理念。