放慢腳步盡情度假！搭遊輪出國玩「8天最剛好」的2大理由

▲歌詩達威尼斯號即將於5月9日來台亞洲首航。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／台北報導

遊輪旅遊近年成為新興度假方式，台灣更已躍升為亞洲區第二大遊輪市場。根據統計指出，目前台灣人選擇遊輪旅遊天數以4至5天行程為主，但雄獅旅遊總經理游國珍認為：「8天是享受遊輪旅遊最剛好的天數。」，並以甫於3月1日下水、即將在5月9日來台亞洲首航的「威尼斯號」為例，告訴旅客為什麼8天最好，以及怎麼玩遊輪。

▲雄獅旅遊總經理游國珍。（圖／記者蔡玟君攝）

游國珍表示，威尼斯號選定台灣作為亞洲首航站，在5月9日從基隆港出發，前往日本進行為期8天的行程，沿途將停靠鹿兒島、宮崎、大阪和高知。對於有許多網友表示8天行程太長，游國珍也分享2個為什麼搭乘遊輪8天最好的理由。

▲歌詩達威尼斯號的滑水道。（圖／記者彭懷玉攝）

1.能盡情享受船上設施

短天數的遊程，可能上船後隔天就是岸上觀光行程，由於部分岸上行程需以接駁船方式才能抵達，因此為了趕隔天一大早起床排隊搭接駁船，旅客前一晚都會早睡，岸上觀光玩一整天回到船上，也許因為疲憊只想回到房間休息，無形中錯過許多船上有趣的設施。

▲娛樂表演也是遊輪旅遊一定要體驗的事。（圖／記者彭懷玉攝）

游國珍指出，8天行程中，在去程和回程各有一天為海上航行日，由於不能下船，所有人都會待在船上，此時就是享受船上設施的最佳時機。「在前一天，旅客就會拿到隔天的行程表，上面有船上所有餐廳、設施、表演的開放時間，旅客可以依照喜好自由安排，慢慢體驗船上各個角落。」

▲躺在躺椅上曬日光浴也很享受 。（圖／歌詩達提供）

2.放慢度假步調

以威尼斯號為例，歌詩達將10樓至12樓的甲板打通，包括高空滑索、滑水道、尤文圖斯足球俱樂部等設施都集中於此，讓大人小孩都能盡情玩樂，旅客也能乾脆帶一本書在甲板挑一處躺椅，邊作日光浴邊閱讀，看累了，抬頭眼前就是蔚藍海景，「天數較長的遊輪行程，讓旅客更能放慢腳步享受度假時光。」

▲穿著異國風情服飾的工作人員會不定時現身在船上各個角落。（圖／記者彭懷玉攝）

游國珍也觀察到，此次歌詩達在威尼斯號上提供的服務精緻度再升級，例如船上10部電梯實施人潮分流措施，讓旅客不再因電梯等太久感到不耐；主餐廳菜色擺盤與口味精緻度提升外，通常由旅客自助的飲料區也有專人協助倒飲料；穿著中世紀威尼斯服飾的工作人員會不定時現身在船上各個角落，與旅客互動、拍照；客房內增加USB、國際插座等設施等，更加細緻化的服務無形中提升旅客搭乘滿意度，也是長時間停留在船上，才能感受到的細節。

▲歌詩達將貢多拉船搬上威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，搭乘遊輪旅遊的其他優點還包括「不需要常換飯店」，省下許多整理行李時間，更可以好好享受船上設施；對喜歡購物的旅客來說，遊輪「沒有行李重量限制」的優勢，讓旅客再冶不需要擔心行李超重需付超重費等問題，可以盡情放鬆享受購物樂趣。

▲遊輪沒有行李重量限制讓旅客可以盡情購物。（圖／ETtoday資料照）

歌詩達遊輪旗下全新Vista級遊輪「威尼斯號」是全球第一艘以城市命名的遊輪，更是針對亞洲市場打造的遊輪。威尼斯號在船上完整復刻水都威尼斯經典景色，如聖馬克廣場意象的大堂，大運河餐廳可見貢多拉船，旅客甚至可以與貢多拉船拍照，而在歐洲擁有重要地位的鳳凰劇院，在威尼斯號則成為欣賞娛樂演出的大劇院設計意象。

▲歌詩達威尼斯號聖馬可大堂。（圖／記者彭懷玉攝）

歌詩達威尼斯號於2019年3月8日正式啟航，並於5月9日航行至基隆港，由雄獅旅遊獨家包船，展開8天7夜鹿兒島、宮崎、大阪、高知日本之旅，其中大阪更停留長達12小時，讓旅客能盡情走訪日本關西地區。

雄獅旅遊更限時推出「內艙第二人半價、兒童免費」優惠，即日起報名可享指定內艙第二人半價，每人最低40,425元起，、四人內艙每人最低36,900元起，親子出遊12歲以下兒童免費，例如父母帶2位小孩同住四人內艙，相當於每人只要20,850元起，詳洽雄獅旅遊。