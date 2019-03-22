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2020完工！台南特色綠建築竟是果菜市場　山丘梯田設計超吸睛

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文／Sharelife分享生活
圖／MVRDV、台南市農業局、Pexel

台南特色綠建築居然是一座果菜市場！由荷蘭建築團隊設計的新化果菜市場，設計成山巒起伏的梯田景觀，新穎設計超吸睛，預計2020年完工。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

為了改善交通混亂與環境髒亂事宜，台南市政府決議遷移位於新化區的「新化果菜市場」，新地點將落腳市道175線新化虎頭埤虎踞營區附近台糖用地，鄰近國三新化系統交流道、省道台20線，對外交通相當方便，用地約8公頃，其中賣場約達1公頃，除提供約180交易攤位，還提供廣大停車位，可有效解決當前新化果菜市場不易停車窘況。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

新市場由荷蘭建築團隊MVRDV與台灣「都市里人規劃設計有限公司」共同合作的設計，有如生機梯田般的綠建築，將完全跳脫市場的傳統面貌，重新定義並構築果菜市場新美學。荷蘭MVRDV也是負責海安路景觀改造的團隊。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

4層樓的建築有如山形梯田的開放式空間，頂樓上面則是有連綿的綠意植栽，從遠處看像是山丘般有高低起伏，設計相當具有特色。新的市場將規劃為綠建築特色，並將以「拍賣為主、議價為輔」、「青果為主、蔬菜為輔」兩主軸。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

市場也將引進現代化資訊拍賣設備，並增設冷藏區招商營運，可望吸引高雄、屏東、嘉義、雲林等鄰近縣市前來交易，並結合虎頭埤風景區等景點，打造為觀光市場，啟用後每年交易量可達約8萬公噸以上，比目前5至6萬公噸大幅增加，成為南台灣重要果菜市場。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台南旅遊 台南特色建築 新化果菜市場 台灣特色系列

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