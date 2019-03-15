不用飛奈良！快衝嘉義「逐鹿部落」摸摸、餵食梅花鹿大軍

點評：墾丁太遠就去嘉義的逐鹿部落玩吧～♥



▲來到嘉義逐鹿部落可以體驗餵食梅花鹿的樂趣。（圖／《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，以下皆同，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

不用花大錢、大老遠飛日本奈良啦！其實在嘉義阿里山的「逐鹿部落」就可以讓你和梅花鹿近距離親密接觸，在這裡除了能夠體驗餵食梅花鹿的樂趣之外，也可以享受被梅花鹿包圍的幸福感。對此，部落客《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》就帶大家去搶先體驗，下次放假時就來這裡和小鹿們約會吧！



▲雖然鹿園中還有些建設正在施工，但園區會在4月連假期間把小鹿帶到射箭場旁邊跟遊客近距離接觸。



逐鹿部落這個名字有個非常美麗的涵義，逐鹿的鄒語名為「veoveoana」，意思就是「梅花鹿的獵場」；相傳以前鄒族人在打獵的時候，會把梅花鹿追逐到這裡進行圍獵，而在2009年歷經八八風災重創之後，這裡就成為阿里山最大的永久屋居住地，同時也是阿里山鄒人的重生安居之地。



▲逐鹿部落未來還會引進更多梅花鹿，讓旅客們不用飛出國就可以享受和梅花鹿相處的幸福感。



然而為了推廣觀光，逐鹿部落引進了梅花鹿，並且希望能夠透過大量飼養、繁殖梅花鹿，讓來到這裡的旅客可以感受到當時獵人追逐梅花鹿的盛況；另外，更重要的是，旅客也可以餵食梅花鹿，和小鹿們培養感情。

逐鹿部落將梅花鹿養在山下，沿途都有層層保護，避免有心人士破壞，下圖中的整片森林都是梅花鹿的園地。



▲圖片中可以看見的森林都是梅花鹿可以活動的園地。



逐鹿部落引起梅花鹿的時間並沒有很久，而且大部分的時間都會利用人工方式照顧、飼養，《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》表示，當你在這裡看見梅花鹿的時候，會瞬間以為自己飛到日本奈良，而且小鹿們只要一看到人就會跑過來撒嬌，模樣相當可愛。

當然，如果你想要餵食梅花鹿，就一定要乖乖遵守入園事項，包括雙手和鞋子要先消毒、請勿攜帶任何食物入園、勿追趕、驚叫、奔跑、拍打或是丟石頭、拍照勿強求動物配合、嚴禁帶傘或是拐棍入園以及塑膠料物品嚴禁帶入鹿園，這樣才不會驚嚇到梅花鹿。



▲入園需要注意的事項，大家要好好遵守。



在逐鹿部落餵食梅花鹿都要拿著園區準備的構樹樹葉，這是梅花鹿最喜歡的食物，而且在進入園區之前還需要先讓雙腳浸泡消毒水，如此一來才能確保外來的病毒不會傳染給梅花鹿。此外，《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》也提醒，餵食梅花鹿要記得不要拉扯喔！這樣才能確保自己和小鹿們的安全。



▲遊客入園前必須先讓雙腳浸泡消毒水，而且餵食梅花鹿只能使用園區準備的構樹樹葉。



逐鹿部落為了讓觀光發展的更好，未來還會引進更多梅花鹿，並打造一個更加開闊自由的梅花鹿園區，讓每位旅客不用出國就可以享受和梅花鹿相處的樂趣。阿里山逐鹿部落粉絲團發文指出，現階段有些後續建設還在施工中，預計4月就可以正式跟遊客見面，而園區在連假期間會將梅花鹿帶到射箭場旁邊跟遊客近距離接觸，遊客可以好好把握機會！

至於收費的部分，目前梅花鹿體驗加上表演是250元，3歲以下兒童不收費，若只是想單純體驗梅花鹿餵食，收費方案還在研擬中。



▲逐鹿部落的梅花鹿只要看到人就會跑過來撒嬌。



逐鹿部落

地址：嘉義縣番路鄉觸口村18鄰梅花一路1號

電話：05-2590089

費用：餵食梅花鹿體驗＋表演＄250（3歲以下兒童不收費）／單純體驗梅花鹿餵食費用尚在研擬中

＊以上圖片皆由《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團