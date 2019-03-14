全台最熱血「大甲媽祖4/7起駕」！9天8夜行程攻略報你知

文／Sharelife分享生活

圖／大甲鎮瀾宮粉絲專頁

大甲媽預計今年國曆4月7日（農曆3月3日）起駕，進行進行9天8夜遶境，全台最熱血的宗教盛事，你準備好一起參與了嗎？

大甲鎮瀾宮媽祖遶境是每年全台宗教界、民間一大盛事，也是聞名國際的宗教活動，今年大甲媽遶境確定從國曆4月7日（農曆3月3日）開始，進行9天8夜遶境。4月7日深夜10時零分起駕，4月16日回駕安座。





9天8夜的遶境活動中，依照傳統舉行獻敬禮儀，分別有筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等十個主要的典禮，每一項典禮都按照既定的程序、地點及時間虔誠行禮。



行程方面，4月7日深夜10時零分起駕，8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。



●行前裝備

進香旗、紅包袋（裝壓轎用的）、毛巾、防風薄外套、排汗衫、短褲、運動用長褲（輕薄為主）、襪子、內衣褲、帽子、防水布希鞋、塑膠袋、水壺（輕便為主）、防曬品、個人藥品（OK繃、酸痛貼布、肌樂、透氣膠帶、萬金油、感冒藥）、補給糧（輕便為主）、手機、行動電源、耳塞...等等。

●交通資訊

自行開車：二高 → 大甲（或中山高后里）交流道下 → 往大甲（甲后路）方向行駛 → 過地下橋左轉 → 中山路一段 → 大甲火車站前蔣公路右轉，直行即抵達。



搭客運：於豐原或台中搭乘往大甲公車（平均10～15分一班），至大甲總站下車。（豐原/大甲行車時間約50分鐘；台中/大甲行車時間約1小時35分）

搭火車：搭海線火車，於大甲火車站下車，步行約3分鐘即抵達。

●大甲媽祖app

「大甲媽祖」這支APP不僅能即時更新大甲媽祖的位置，也能針對定位點提供天氣、餐飲、加油、洗浴、便利商店、宅急便、宮廟等資訊。如果你帶著手機遶境，透過這支APP你也能記錄自己的行走路線，還可以拍照記錄。是跟隨大甲媽一定要下載的遶境神器！

「大甲媽祖」iOS下載點

「大甲媽祖」Android下載點

除了手機APP以外，也可以透過網路即時系統觀看大甲媽的位置，但這邊的介面要到媽祖起駕時才會正式更新，有需要的朋友不妨先將網址記錄下來！

天上聖母繞境進香即時衛星定位服務

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）