泡湯賞櫻、櫻花午茶再住進櫻花房！日本各大飯店期間限定活動

▲各大飯店推出期間限定空氣賞櫻行程。（圖／Hotels.com提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

一年一度的日本櫻花季即將到來，每年這時候日本各地陷進一片粉紅，除了真正的花見活動，飯店、樂園業者也發揮想像力推出了「空氣賞櫻」的各式活動，櫻花造景、櫻花系列午茶等，讓遊客室內也能賞櫻拍美照，回到飯店就像來到另一個櫻花景點，沈浸在夢幻的櫻花季中，以下就將推薦8處飯店櫻花季限定活動。

1.東京安達茲東京虎之門之丘飯店

安達茲東京虎之門之丘飯店將位於高空250米的屋頂酒吧改造成一座賞心悅目的櫻花園，旅人可以在這品嚐豐盛下午茶，包括五彩的京野菜、櫻花醃製海鮮總匯、到特製櫻花佐料等。坐擁粉紅色花朵，品嚐各種以櫻花為主題的甜點，如蒙布朗蛋糕，起司塔和馬卡龍。櫻花主題下午茶為期間限定活動供應日期為3月29至31日，4月5至7日，4月12至14日。

2. 大阪國際阪急飯店

▲大阪國際阪急飯店推出櫻花限定美酒。



位於飯店內2樓的Parterre茶室享用網美等級的櫻花百匯，體驗味覺視覺雙重享受。若想要一點大人感的櫻花飲，旅人亦可以到茶室對面的Ceres酒吧來一杯優雅的櫻花調酒，不僅要賞花還能嚐花。

3. 甲斐神之湯温泉飯店

▲邊泡湯邊賞櫻。



在神之湯温泉飯店體驗泡湯賞櫻，在公共或私人露天浴池都能感受寧靜的櫻花之美，飯店花園內有100多棵櫻花樹，在春天為旅人營造出壯麗的景色。無論是家庭、朋友或與愛人出遊，都可以一起在寬敞的浴池賞櫻。

4. 東京花園飯店

▲櫻花主題房。



東京花園飯店特別打造名為「櫻花」（Cherry Blossoms）的客房，由日本藝術家Hiroko Otake設計，旨在喚起櫻花花開彈指之間的美。進到客房便會被形狀像蝴蝶與花瓣、佇立在牆上的櫻桃樹的彩繪驚豔，在房間內也能拍個不停。

5. 東京香格里拉大飯店

在東京香格里拉大飯店，旅人可以在CHI SPA中心放鬆身心，SPA中心提供季節性的東京式春季護理體驗服務（Authentic Tokyo Experience Spring Treatment）。享受櫻花精油放鬆的按摩與桑拿，在櫻花的香氛中釋放思緒、身體和靈魂，SPA特別服務也是春季限定從為3月至5月31日止。

6. 富士吉田市寧靜四季亭別墅日式旅館

▲寧靜四季亭別墅日式旅館每年四月能看到芝櫻美景。



如果3月無緣看到粉紅櫻花樹美景，每年4月底至5月初就去賞芝櫻吧！每年四月底富士山附近芝櫻綻放，山坡上就像鋪上了粉嫩毛毯，整片粉紅芝櫻與富士山白雪皚皚的頂部形成浪漫景象，入住日式旅館就能將美景盡收眼底。

7. 京都索瓦卡飯店 (SOWAKA)

京都最古老的圓山公園有機會見到800棵櫻花同時開花的盛況，公園的中心是一棵垂枝櫻，幸運的話有機會見到壯麗的樹枝開滿燦爛的花朵，旅人可以下榻公園附近的索瓦卡飯店，在夜晚漫步於櫻花樹下，賞夜櫻也是很浪漫的體驗。

＊以上圖片皆由Hotels.com提供，詳細價格官網查詢。