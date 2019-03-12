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潛水客天堂！夢幻海島秘境馬布島　幸運還能看見海龜悠遊　

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▲馬拉西亞馬布島。（圖／馬來西亞觀光局提供。）

▲馬拉西亞馬布島是潛水天堂。（圖／馬來西亞觀光局提供。）

記者陳涵茵／綜合報導

東南亞擁有許多純淨的海島秘境，位於馬來西亞東邊的沙巴造潔白沙灘、澄澈海水每年吸引大批遊客前往度假，其中位於沙巴州仙本那（Semporna）岸外的馬布島（Mabul Island）是世上最好的「漫潛」地點之一，是潛水客的夢幻天堂。

可搭乘馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines Berhad）或亞洲航空（AirAsia）經過吉隆坡或亞庇飛往斗湖，再乘車前往仙本那，搭乘快艇約45分鐘就能抵達馬布島。

▲馬拉西亞馬布島。（圖／馬來西亞觀光局提供。）

▲馬布島上高腳木屋度假飯店。（圖／馬來西亞觀光局提供。）

馬布島是一座橢圓形小島，四周圍繞著沙灘，除了能夠進行浮潛、水肺潛水和夜間潛水以外，漫潛（muck-diving）為在能見度有限的淺沙海床水域潛水，海底面表層幾乎是淤泥、沙子或死珊瑚，馬布島正是微型海洋生物大本營，擁有許多形形色色的小生物，如蝦、鰻魚和章魚等等，是海洋生物攝影師夢寐以求的拍攝點。

▲馬拉西亞馬布島。（圖／馬來西亞觀光局提供。）

▲潛水時幸運的話還能看見海龜悠遊。

如果不想潛水，也可漫步在馬布島柔軟沙灘上，享受大海美景、享受日落，馬布島上有許多度假村選擇，高腳木屋別墅建立在海上，可以盡情飽覽一望無際的海。另外，馬布島上遵循著對環境友善、尊重生物和保護生態，實踐永續發展，尤其對海龜的繁殖與復育進行了多項努力，也有機會能看見海龜悠遊。

關鍵字： 亞洲旅遊 馬來西亞旅遊 馬布島

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