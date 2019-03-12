今年就到日本東北賞櫻　業者推「青年補助」最高折8000

▲日本角館櫻花。（圖／摩那卡）

旅遊中心／綜合報導

為了提升日本東北地區觀光，有業者效法政府，針對20歲至49歲青年族群，推出日本東北「青年補助」方案，每房最多補助2人，補助最高8000元，限4月1日至5月12日出發的指定商品。

近年到日本東北旅遊熱潮逐年攀升，台灣旅客更成為東北地區外國旅客第一大市場。隨著日本櫻花季即將到來，為了吸引更多旅客到日本東北賞櫻，易遊網推出日本東北「青年補助」方案，限定20歲至49歲青年族群，以每人為單位，每房最多補助2人，補助最高8000元，限4月1日至5月12日出發的指定商品。

▲易遊網日本東北旅遊青年補助。（圖／取自易遊網官網）

易遊網指出，此次指定商品推出到日本東北地區必去景點，包括被譽為世界第一美溪的奧入瀨溪、日本百景之一的猊鼻溪、與富士山齊名的火山湖「十和田湖」，以及堪稱日本最有意境的秋田內陸鐵道等。而若是想要賞櫻，包括秋田角館武家屋敷、世界文化遺產中尊寺、日本評選最美村鎮之一的小坂町明治百年通等，都是推薦必去賞櫻地點。

▲猊鼻溪（圖片來源：猊鼻渓舟下り（GEIBI-FUNAKUDARI）

▲日本東北中尊寺。（圖／記者林育綾攝）

易遊網表示，此次推出的青年補助指定團體旅遊商品含稅價2萬6900元起，只要符合補助資格，每人可再折抵2000到4000元，依照旅客年齡不同，折價不同。例如年齡滿20至29歲（含），每人補助2000元；年齡滿30至39歲（含），每人補助3000元；年齡滿40至49歲（含），每人補助4000元，每房最多折抵2人，等於每房最高可補助8000元。詳情可洽02-4128001。