2019台北杜鵑花季重頭戲！3/27「粉紅野餐音樂會」拿小禮





▲台北杜鵑花季粉紅野餐音樂會於3/23在大安森林公園舉辦。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

接棒台北燈節熱度，「2019台北杜鵑花季」將從3月14日開跑至4月7日！北市府觀傳局表示，今年杜鵑花季以「春天．幸福．有愛」為派對主題，於3月23日下午在大安森林公園舉辦「粉紅野餐音樂會」，凡穿著粉紅色衣服，即可兌換花季限定洋芋片（限量100位）。此外，呼應白色情人節，本次更請到「野餐女王璐露野生活」打造花語食尚情人午茶，讓情人們度過幸福洋溢的春天。





▲野餐女王「璐露野」於3月23日打造最具時尚質感的「花語食尚情人午茶」。

「2019台北杜鵑花季」今年邁入第3年，自106年開辦起均有舉辦野餐音樂會，前兩年獲得民眾熱烈響應，3月23日觀傳局邀請市民穿著符合粉紅色DressCode，準備好野餐墊、午茶和點心，一起參加台北杜鵑花季最盛大的粉紅野餐音樂會。





▲杜鵑花是台北市市花。（圖／台北市政府提供）

觀光傳播局說明，23日活動當天11點起將有特色市集、美食胖卡，讓旅客們有得吃又有得逛，下午1點30分起露天音樂台由師大弦樂六重奏開場演出，更有甜心歌手「孫盛希」、春暖男神「潘裕文」、清新樂團「有感覺」、春日女神「朱俐靜」及壓軸的金曲樂團「麋先生」現場開唱，歡迎揪三五好友們共度美好野餐時光。

▲花語食尚情人午茶。

觀傳局表示，本次邀請野餐女王「璐露野」策展首場戶外「花語食尚下午茶饗宴」，以台北杜鵑花季主題「專屬於我們的約定」，打造花季專屬粉紅派對，搭配精緻可口的下午茶餐點，讓參加的情侶們都能一飽視覺、味覺雙重饗宴。活動僅開放20組名額（每2人為1組），費用為每組1999元。更多詳情請上網址查詢，報名時間自即起至3月17 日23:59止，名額有限，額滿為止。