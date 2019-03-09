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台北市中心就能搭「真實版龍貓公車」　還能跟無臉男去油屋

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▲▼橡子共和國。（圖／橡子共和國提供）

▲真實版龍貓公車在台北市中心就有。（圖／橡子共和國提供）

旅遊中心／綜合報導

日本動畫大師宮崎駿筆下的動畫電影，可說是每一部都是經典，其中代表作《龍貓》、《神隱少女》更風靡全球，《神隱少女》甚至獲得第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫片榮譽。若是想要實際走進動畫場景中，不用出國，在台北市中心就可以拍得到，讓你與無臉男一起走進油屋、甚至搭上龍貓公車。

▲▼橡子共和國。（圖／橡子共和國提供）

▲橡子共和國內的龍貓公車最受歡迎。（圖／橡子共和國提供）

▲▼橡子共和國。（圖／橡子共和國提供）

▲還有龍貓站牌也在這。（圖／橡子共和國提供）

位於台北信義區ATT 4 FUN內的「橡子共和國信義店」號稱是全球最大的吉卜力周邊專賣店，一系列經典動畫的可愛周邊商品，在這裡都能找得到。為了增添粉絲來到橡子共和國的樂區，店家特別在店內打造真實版龍貓公車，醒目的黃色12隻腳車身，整體更是製作成毛茸茸觸感，讓人彷彿真的走進《龍貓》場景中一般，在一旁還有灰色龍貓站在站牌旁等公車，都是店內最受歡迎的拍照打卡點。

▲▼橡子共和國。（圖／橡子共和國提供）

▲想跟無臉男去油屋也可以喔。（圖／橡子共和國提供）

除了龍貓外，宮崎駿經典作品之一《神隱少女》場景也是店內拍照打卡亮點，巨大的黑白色無臉男站在一角，微彎著腰準備進入油屋，火紅色燈籠在天花板上搖曳，就像是準備跟著無臉男踏入奢華油屋中。

適逢橡子共和國信義店今年開店滿3週年，同時也是《龍貓》31週年，店家將於4月16日舉辦「《龍貓》一夜限定放映活動」，於華山光點電影院進行，且放映會票券只抽不賣，除了讓大粉絲重溫兒時記憶，也要讓小粉絲有個美好回憶，活動詳情可洽橡子共和國信義店。

地址：台北市信義區松壽路12號B1

關鍵字： 橡子共和國 龍貓 無臉男 台北市旅遊

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