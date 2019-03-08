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三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光

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▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲連續六年榮獲米其林三星殊榮的新葡京酒店8餐廳客座頤宮中餐廳。

記者黃士原／台北報導、攝影

君品酒店頤宮中餐廳今年與澳門新葡京酒店8餐廳共同創下，米其林史上頭一次兩家米其林三星中餐廳共同舉辦客座活動的新紀錄，同時餐費也十分貴氣，每位12,800元+10%，但就在活動訊息發佈後，兩週內300席便已全數售罄。

澳門唯一連續六年榮獲米其林三星殊榮的新葡京酒店8餐廳，由行政總廚謝錦松帶領其三星廚藝團隊，來台與頤宮中餐廳合作，獻上台灣史上第一次。3月8日、3月9日於頤宮中餐廳帶來「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳陳泰榮行政主廚、陳偉強行政主廚，三位三星主廚共同創作出，推出十道米其林美饌的午/晚宴套餐，每位12,800元+10%，在饗宴活動發佈後，兩週內300席便已全數售罄。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲青檸煎帶子。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲松茸竹笙釀官燕清雞湯。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲古法焗蟹蓋。

十道菜色中的黃金雪花牛為8餐廳的招牌菜式，選用美國安格斯優質牛小排，與混合多種材料的醬汁連牛肉經過6小時慢煮。慢煮後的牛小排外層沾上炸漿，炸至金黃色，外脆內嫩。再佐以混和陳皮、鹹檸檬奶油醬汁一同享用，師傅特意選用十年陳皮，甘香醇厚的陳皮與奶油中和了牛肉肉的肥膩感。

鮑魚雞粒瑤柱炆飯這道菜則是選用台灣蓬萊米，口感軟糯，師傅在煮米過程中加入鮑魚汁一同烹煮，讓每顆米粒都沾滿甘香的鮑魚汁，煮好後再搭配原隻頂級鮑魚。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲豉蒜蒸龍膽石斑件佐蘆筍。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲黃金雪花牛。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲米皇襯鮮蔬。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲鮑魚雞粒瑤柱炆飯。

▲三星餐廳8餐廳客座頤宮　餐費破萬還是賣光光。（圖／記者黃士原攝）
▲杏仁糕佐黑芝麻冰淇淋。

君品酒店頤宮中餐廳
地點：台北市承德路一段3號17樓 頤宮中餐廳

關鍵字： 美食情報 8餐廳 頤宮中餐廳 君品酒店

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