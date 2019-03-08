賞櫻去！阿里山花季9日盛大展開　最新花況、4項疏運措施曝光

點評：要開跑了！



▲小櫻王「唐實櫻」和大塔山。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》粉絲專頁。）



記者周姈姈／綜合報導

你準備好上山賞櫻了沒？2019阿里山花季將於明（9）日花艷展開，並一直到4月10日，長達一個月之久。為了讓上山民眾能有安全的行車環境，並且維持高品質的賞櫻空間，花季期間將展開4大項疏運措施；至於花況的部分，根據據嘉義林區管理處表示，受今年暖冬氣候影響，預估花期將較往年提前7～10天，林管處阿里山工作站前的小櫻王「唐實櫻」開花情況達7～8成，而眾所矚目的櫻王「染井吉野櫻」預估於3月中旬盛開。

花季期間疏運措施包含「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大項，說明如下：

1.遊客總量管制：

團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計16,000人。

2.預約轉乘服務

（1）團客：須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

（2）散客：在台18線61K轉乘。民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

3.交通管制措施

（1）管制時段：花季開始後連續4週之週休2日及清明連假（3月9～10日、16～17日、23～24日、30～31日、4月4～7日，共計12天)，嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外），南投端上午7時至11時。

（2）管制路段：嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

4.公共運輸轉乘服務：

（1）路線包含「高鐵嘉義站─阿里山」、「台鐵嘉義站─阿里山」、「台18線61k八八新舍─阿里山」、「臺北轉運站─阿里山」、「台21線塔塔加─阿里山」及「日月潭─阿里山」等6條路線。

（2）八八新舍現場購票部分，因往年搭乘人數眾多，車票及門票分別購票造成民眾不便及排隊久候，今（108）年特將車票門票整合採單一窗口販售，簡化購票流程統一販售；另對於已購買車票預售票民眾設置優先窗口提供服務，以減少民眾等候時間。

此外，近日因冷氣團鋒面報到，阿里山地區轉為連日陰雨，提醒賞櫻民眾添加保暖衣物，並遵循道路速限，小心駕駛；天候不佳時，請開啟頭燈，以利行車安全。

公路總局自108年3月起，利用台18線沿線之CMS（資訊可變標誌）等管道，宣導相關管制措施，詳細資訊可至公路總局網站「108年阿里山花季疏運計畫」專頁中查詢，也歡迎民眾多加利用公路總局所建置「智慧省道即時資訊服務網」及幸福公路App，先行查詢相關道路資訊，做為規劃旅遊行程之參考。



▲阿里山林業鐵路的Shay蒸汽火車頭。（圖／翻攝自維基百科由葉瑞聰提供）