高雄初夏2場沙灘派對！滿月趴23日登場、5月春吶卡司有田馥甄

▲旗津滿月派對將於3月23日登場。（圖／取自高雄旅遊網，下同。）



旅遊中心／綜合報導

想朝聖滿月趴不用跑到泰國蘇梅島了，高雄即將在旗津舉辦全台首創的「滿月趴Cijin Full Moon Party」，活動將於3月23日下午6點至凌晨1點舉行，屆時將邀請國內外知名DJ、舞者，吸引遊客到南台灣賞音樂、吹海風迎初夏。

旗津滿月趴由高雄市政府觀光局、旗津沙灘吧及知名夜店紅磚地窖共同舉辦，Full Moon Party是國際知名的海邊派對活動，觀光局希望利用旗津天然的觀光特色，吸引外國遊客到高雄觀光感受南台灣的海島熱情，活動開放2000名遊客網路事前報名免費入場且現場舞台前提供免費酒水，目前名額已額滿，若民眾想參加當天在旗津沙灘吧消費即可入場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。



▲滿月派對為全台首創。



除了初夏第一場派對滿月趴外，2019年適逢春吶25週年也將首次移師高雄，地點一樣選在旗津，邀請重量級卡司齊聚演出，強大陣容有田馥甄、魏如萱、謝震廷、J.Sheon、ØZI、呂士軒、違法、下港體制、國語作業簿等藝人，除了音樂演出現場也規劃手作市集，打造音樂與藝術結合的盛典，預計將於5月3日至5日登場。

＊滿月趴Cijin Full Moon Party

費用：當天在旗津沙灘吧消費入場；憑高雄國際紋身展手環免低消入場；憑2019夏都春宴門票免低消入場。

注意事項：當日未滿18歲無法購買酒品，需攜帶證件供查驗，場內禁止攜帶玻璃，外食及各類危險物品，嚴禁吸食攜帶或販售任何違禁藥品。

交通資訊：

搭乘紅9市公車與旗津渡輪（旗津渡輪營業至凌晨2：00）

＊春吶25週年

費用：早鳥票5月3日1000元、5月4日及5日各2000元，3日套票優惠價3800元。