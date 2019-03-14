清明連假「紫色花海」打卡熱點！九族10萬株西班牙薰衣草狂綻放

▲九族文化村「紫戀薰衣草」到來，趁清明連假快到南投享受愜意的春日浪漫。（圖／九族文化村提供，下同）

生活中心／台北報導

清明連假即將到來，春暖花開的日子正是薰衣草綻放的季節，整片紫色浪漫花海乘著微風搖曳，拍起照來宛如闖進精靈國度！九族文化村櫻花季正盛開，緊接而來的「紫戀薰衣草」也是必逛的重頭戲，鏡頭延伸的每一處視角都是紫彩的花團錦簇，園區每週打造音樂饗宴盛會，想體驗詩情畫意的小歐洲嗎？漫步花海同時享受刺激好玩的遊樂設施，台灣最美的花季派對，正等待著遊客的到來。

相愛的戀人們腦海裏貫穿著浪漫音符，薰衣草的花語「等待愛情」賦予這紫色花草正向的生命力！起風了，凝神淡雅的香調亦是現代人舒眠放鬆的氣味，讓四周散發神奇的自癒能量，把握春天的好時光漫步在薰衣草田，芬芳氣息交織美好的心情，那麼身心靈更能徹底舒壓。

O賞花玩樂享優惠方案，優惠則到4月7日（日）止。

九族文化村的水沙連歐洲花園，中央的噴泉區周圍瀰漫著整片的西班牙薰衣草花海，當微風輕輕吹拂，輕柔的芬芳縈繞在空氣裡，如詩如畫的美景宛如歐洲城堡，其實不用飛出國也能在台灣享受度假的感受。從3月中旬開始，每個週末九族文化村舉辦樂團接力演出，像是欣悅室內樂集、舞之鼓in芸逸鼓樂雙團和默思樂音樂劇等，另外，園區現場備有黃、紅、藍三種顏色的許願蝴蝶，遊客可以高掛在中央走道設計的巨型鳥籠，當作祈福的儀式，或者帶著愛人前進西班牙海岸，在彩蛙流泉池許下心願，讓戀人們感情持續增溫。

▲九族文化村櫻花大道，遊客可慢慢散步感受花季浪漫。

想要陶醉在花海美景當中，九族文化村除了薰衣草芬芳瀰漫，前導的櫻花季雖也接近尾聲，但三月下旬仍有機會看到第二波富士櫻，開滿櫻花大道，美不勝收的林區吸引遊客的快門按不停，和花瓣飄落的那一刻留影。





▲斥資六億打造的西班牙海岸。

▲西班牙海岸大漩渦，將你吸進漩渦的快感讓人尖叫連連。

春天正值春暖花開的季節，想創造連假最美好的回憶，感受歐洲國家的浪漫情懷，一定要前往九族斥資億打造的「西班牙海岸」，設計歐式宮廷的拍照聖地，奎爾公園、聖家堂及巴特婁之家，每一處都是打卡拍照熱點，園區整合陸海空刺激好玩的設施，加勒比海探險，打造大漩渦、水戰船、飛行船、無敵艦隊和皇家火車等5項遊樂設施，經典復刻高第Antoni Gaudi風格建築，重現巴賽隆納的南歐景致。

最值得一試的遊樂設施「大漩渦」和「無敵戰艦」讓熱愛戶外極限運動的遊客百玩不膩，前者驚濤駭浪的水速，加快船隻隨著激流旋轉飄浮，後者則是經典水上雲霄飛車，呼嘯乘浪的快感，非常驚險刺激。即日起至4月7日（日）止，九族文化村門票花季特價650元，還能免費搭乘日月潭纜車度過浪漫連假，好好走一趟南投吧！感受春風吹拂，紫色薰衣草搖曳生輝所帶來的感動。