鐵道迷別撲空！彰化扇形車庫整修　4月8日起關閉一個月

▲彰化扇形車庫空拍照。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

彰化鐵道特殊景觀扇形車庫從四月起將關閉一個月！台鐵表示，機務段扇形車庫因抽換枕木工程施作，自4月8日起至108年5月7日止暫停對外開放參觀，提醒遊客計畫造訪時注意日期別撲空。

彰化的扇形車庫不僅是全台唯一的扇形「火車頭旅館」，更是珍貴的臺灣鐵道文化之寶，這座深具歷史與文化保存價值的車庫，專門放置、維修經歲月洗禮的蒸汽機車火車頭，成了全台鐵道迷朝聖的景點之一。台鐵彰化機務段動力車庫興建於民國11年，由於軌道和車庫外展形狀就像是一面大扇子，故有扇形車庫之名。

▲彰化扇形車庫暫時關閉一個月。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，下同。）



火車頭在外日夜奔馳後，進入車庫保養休息，扇形車庫就像是火車頭的專屬旅館。不過不僅火車需要保養休息，「旅館」也需要整修，扇形車庫軌道枕木及參觀木棧道因木板自然風化損壞嚴重，將辦理相關設施更新整修。施工期間為顧及參觀遊客安全，扇形車庫暫停開放參觀，修復完成後可提供更安全的參觀環境。

地址： 500彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：

(一)每週一休館。

(二)除週一外上班日開放時間：13:00～16:00。

(三)例假日開放時間：10:00～16:00。