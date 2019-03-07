大學內出現「天空之鏡」場景　香港絕美景致根本一幅畫

點評：除了拍照外風景也是一級棒！

▲香港版「天空之鏡」合一亭。（圖／ig@infinityenen提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者陳羿妏／綜合報導

近年來香港有許多值得拍照留念的旅遊景點，除了必拍知名的彩虹大樓、九宮格地鐵照之外，想必大家聽過有名的「天空之鏡」，你知道其實香港也有嗎？

▲合一亭位於香港中文大學新亞書院。（圖／記者陳羿妏攝，請勿任意翻攝以免侵權。）

「合一亭」位於香港中文大學新亞書院的學生宿舍旁，校方為著紀念新亞書院錢穆先生以及其著作《天人合一論》而建立，雖然說是「亭」，其外觀卻並不是想像中的有屋頂之亭子，而是透明的，合一亭有著半月型的池塘，中間有棵茂密的樹木，可以看得到樹葉與天空完美的搭配之外，坐在亭子的石階上，可以直接眺望一片海景，因為拍攝角度的關係，人、海景、池塘的倒影，三者巧妙的搭配下，呈現「天空之鏡」景象，因此有許多遊客慕名而來。

▲合一亭有名的地方在於從池塘方向拍攝能使其呈現出鏡面反射的樣子。（圖／記者陳羿妏攝。）

天氣狀況良好時，於眺望遠方美景時甚至能看得到深圳一帶的摩天大樓，合一亭無論是拍下「天空之鏡」美照或者單純想欣賞景色的民眾皆適合來一趟港中大之旅！



建議想造訪的民眾可搭乘地鐵到東鐵綫的大學站，出站之後搭乘香港中文大學校內的接駁車至新亞書院站下車即可，因為「合一亭」位於校園內，所以造訪的民眾在欣賞美景的同時，記得輕聲細語，並且將自己的垃圾帶走，讓環境維持最美的樣貌。

▲香港中文大學可搭乘地鐵至東鐵綫的大學站。（圖／記者陳羿妏攝。）

香港中文大學 合一亭

地址：香港馬料水新亞坊

交通：搭乘地鐵到東鐵綫的大學站，出站之後搭乘香港中文大學校內的接駁車至新亞書院站下車即可