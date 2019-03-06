迴轉台轉的不是壽司　這3家餐廳甜點、火鍋及燒肉都放上去



▲一升びん宮町店是全日本唯一的迴轉燒肉店。(圖／記者黃士原攝)



旅遊中心／綜合報導

台灣人喜歡迴轉壽司的程度可能不輸日本人，不過運送壽司的迴轉檯上除了壽司之外，也有日本與台灣的業者發揮創意，開創出迴轉燒肉、迴轉甜點與迴轉火鍋等新型態的迴轉餐廳。





▲按一下紅色按鈕，迴轉檯上的塑膠蓋就會自動打開。(圖／記者黃士原攝)



一升びん宮町店

位於日本三重縣松阪市以松阪牛聞名於世，市內也有多家燒肉店，其中一升びん宮町店的燒肉店設有像迴轉壽司一樣的迴轉檯，想吃什麼就自己拿，身為燒肉控的朋友一定要朝聖，而且迴轉檯上還有三大和牛之一的松阪牛，燒烤後的細嫩口感讓人直呼好幸福。

一升びん在松板市有多家分店，但只有宮町店提供迴轉燒肉服務，同時也有一般的燒肉服務，迴轉燒肉座位跟一般迴轉壽司很像，有分一個人的吧檯座席跟多人的沙發座席，而迴轉檯為了保鮮，整條輸送帶都裝設了塑膠蓋，而且裡面還加裝了低溫空調設備，就是要維持牛肉的鮮度。要取食材時，按一下個紅色按鈕，塑膠蓋就會打開幾秒，拿取的速度要快一點，不然蓋子就會蓋起來。

一升びん宮町店

地址：日本三重縣松阪市宮町144-5(宮町交差点東)

電話：0598-50-1200



▲MAISON ABLE Cafe Ron Ron店裡提供蛋糕、鬆餅及馬卡龍等甜點。（圖／Ellyエリー提供)

MAISON ABLE Cafe Ron Ron

MAISON ABLE Cafe Ron Ron整間店裝潢呈現馬卡龍色系，就連盤子也是一樣，店裡提供大約蛋糕、鬆餅及馬卡龍等甜點、迷你漢堡等無限吃到飽，2月1日起費用調整，女性2100日圓、男性2400日圓（約台幣500元），6到12歲1700日圓，未滿6歲500日圓。進到店裡就可以看到迴轉吧台上都是甜點，想吃什麼就拿什麼，不過用餐時間只有40分鐘，對於甜點控來說根本不夠吃，可能要多去幾次才能吃完所有甜點。

MAISON ABLE Cafe Ron Ron

地址：東京都渋谷區神宮前6-7-15



▲台中「迴轉火鍋」街喜鍋。(圖／商妮吃喝遊樂)



街喜鍋

一中商圈最近有家新開幕的迴轉火鍋店「街喜鍋」，用餐方式是先點肉類主食，有分個人吃飽飽與雙人豪華餐，以及試營運期間針對肉量較少的優惠組合，但少了海鮮盤，肉的份量也比較少。在選完主食之外，再來就是選鍋底，一共有5種，然後迴轉台上的火鍋料每盤18元起，可以挑選自己喜歡的火鍋料。不限時、免服務費。

街喜鍋

地址：台中市北區三民路三段126巷1號

電話：04 2225 6101