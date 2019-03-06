日本絕景三方五湖幫你實現願望　漂浮舟屋、米其林七星級體驗

文／七逗旅遊網提供

您搭過單人式的纜車嗎？您看過色彩多變的「五色湖」嗎？您見過像是漂浮在海上的古老房屋群嗎？您曾經在同個區域泡過7種不同風格的溫泉嗎？這些奇妙的景象與體驗盡在日本！



▲日本唯一能完整欣賞三方五湖的梅丈岳山頂公園，視野非常棒。（圖／翔笙旅行社提供）

「五色湖」位在日本福井縣，由三方湖、水月湖、菅湖、日向湖與久久子湖等五個湖泊組成。這些湖泊的水質、水深都不一樣，因此呈現出的顏色也不太相同，才產生了「五色湖」這個名字。想一次捕捉這些美麗的湖景，那您絕對要到梅丈岳山頂公園瞧瞧！這裡是日本唯一能完整欣賞三方五湖的地點，尤其天氣晴朗時，搭乘單人吊椅纜車，您可以直接透過身體的所有感官，感受這裡的氣味、顏色、溫度和徐徐吹來的微風。要是這一切對您來說太刺激，也可以選擇搭乘車廂纜車，和親朋好友們共享這片風景。



▲搭單人吊椅纜車或車廂纜車，都能以獨特的角度欣賞美景。其中單人吊椅纜車適合喜歡刺激的您。（圖／翔笙旅行社提供）

搭纜車抵達梅丈岳山頂公園，這裡不愧是「戀人勝地」，由三方五湖、日本海交織出的美景浪漫指數破表，大大小小的綠色山丘躺在藍色的水面上，從不同的角度看出去，景色又會產生不一樣的變化，絕對讓你拍不停。這裡還有一股神奇的魔力，幫助您實現心目中的願望！戀人們可以到一旁的販賣機購買誓言鎖，在這裡和最愛的人一起發下「三」盟「海」誓；或者，您也可以在公園裡的天狗堂，買一片有天狗圖案的瓦片，再用力的往三方五湖的方向丟，這是這裡獨特的許願方法。由於瓦片是可以被分解的材質，因此不管有再多人向三方五湖許願，也不會破壞大自然！



▲伊根灣擁有約230戶彷彿漂浮在海上的舟屋。（圖／shutterstock.com提供）

漲潮時，當您來到丹後半島東邊的伊根灣，會看見成排的復古舟屋彷彿漂浮在水上。這不是靈異現象，而是當地居民們沿著海岸建造的特殊住宅。在原始的舟屋中，一樓用來停放船隻，二樓則是客廳，有的人也會把二樓當成住宿的地方。伊根灣的舟屋約有230戶，這裡也是日本唯一能一次見到這麼多舟屋的地點，擁有「海之京都」的稱號。跟著翔笙旅行社限定行程出發，特別安排搭乘觀光船周遊伊根灣，讓您在翱翔的海鷗的陪伴下，感受米其林二星景點伊根舟屋的魅力！



▲米其林三星景點─姬路城。（圖／shutterstock.com提供）

旅遊聖經《米其林綠色指南》認證的二星景點─伊根舟屋，就已經讓人如此驚艷，那米其林三星景點的魅力一定讓人更無法抵抗！日本最有名、國寶級的城堡─姬路城就是這樣的存在，雖然姬路城已經有400歲的高齡，但這裡依然保有過去剛建造完畢的模樣。白色的外觀優美高雅，彷彿展翅的白鷺，因此也被稱為「白鷺城」。



▲泡湯之餘，城崎溫泉美麗的夜色也值得一看。（圖／shutterstock.com提供）

來日本怎麼可以不泡溫泉？連在地日本人都愛的城崎溫泉，絕對是您不能錯過的選擇！擁有1300年歷史的城崎溫泉，在2018年的日本溫泉百選中排名第10，同時也是米其林二星景點。溫泉古街上的7大外湯是城崎溫泉最大的賣點，不同的湯泉有不一樣的祈福效果，您可以在這裡體驗連環溫泉趴的樂趣！

推薦行程：

▲【米其林星級】三方五湖城崎溫泉海之京都伊根舟屋五日►►►

▲【賞櫻限定】三方五湖~花見西美濃之大垣扁舟‧越前大野天空之城五日【國泰午去午回】►►►

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