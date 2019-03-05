烏日隱藏版免費櫻花仙境　櫻花畔小舟、枝垂櫻粉紅隧道美翻

▲芬園花卉休憩園區櫻花園區。（圖／粉絲專頁《芬園花卉休憩園區櫻花園區》）



旅遊中心／採訪報導

又到了粉紅花季，位於台中烏日的芬園花卉生產休憩園區裡頭有座秘密櫻花隧道已花開八成左右，長達百公尺的粉紅枝垂櫻隧道拍起照來超夢幻，讓到訪的遊客都大呼太美了！且園主張先生超佛心，花季期間開放遊客免費賞花。

▲粉紅滿滿的洲府枝垂櫻隧道。（圖／攝影師《一起趴趴照》授權提供。）



▲粉紅櫻花隧道。



芬園花卉生產休憩園園區內種滿各品種的櫻花，除了最有名的洲府枝垂櫻隧道，還有河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻等等，園主張先生表示目前最新花況枝垂櫻已花開八成很漂亮了，至於其他品種吉野櫻和富士櫻大約2成左右，預計在近期陸陸續續會花開。

▲河津櫻步道枝葉交錯成天然隧道。



▲白色福爾摩沙櫻。

除了各式花卉，園區內還有一座生態池，小橋流水、水車造景再加上小舟，池畔旁有櫻花點綴，如詩如畫的美景正是春天的寫照，拍完粉紅櫻花隧道再到池邊漫步賞春日風景，不花錢的浪漫小旅行週末就可以出發。

▲櫻花小舟與夕陽美景。（圖／粉絲專頁《芬園花卉休憩園區櫻花園區》）



▲小橋流水造景。



芬園花卉生產休憩園區

地址：台中市烏日區溪尾里慶光路12-12號(點我看地圖)

電話：049-252-9291



＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》授權提供。