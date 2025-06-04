老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」　採全預約制、不接散客

▲「犇」鐵板燒推出全新品牌「私．犇」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北老字號鐵板燒餐廳「犇」在2月收掉安和本館後，今日宣布推出全新品牌「私．犇」，餐廳僅有2個包廂，採全預約制、不接散客，晚間季節菜單每人4380元，午間菜單1800元，也提供客制化菜單，3500元起跳。

1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒名店，擁有多個大型包廂，是政商名流、港台藝人喜愛的聚會場所，周杰倫、林書豪都曾是座上賓，近年引進日本極上和牛、美國S.R.F. 極黑和牛等高檔食材，曾被網友評為頂級鐵板燒第1名。

▲月見海膽和牛捲A5。

▲厚切和牛牛舌。

由於餐飲環境轉變、持續上漲的租金，犇鐵板燒今年2月收掉安和本館，經過3個月籌備，與龜記團隊合資創立新品牌「私．犇」，餐廳僅有2個包廂，採全預約制、不接散客，晚間季節菜單（10道）每人4380元，可容納12人的大包廂低消4萬元，8人小包廂低消2萬元，同時也提供客制化菜單，3500元起跳。

「私．犇」也有午間套餐，總計有8道菜色，每人1800元，沒有低消限制，但仍須電話或網路預約。

▲蘇澳直送紅條魚。

▲蒜酥粉絲活北寄貝。

犇鐵板燒總經理顧奇明表示，「私．犇」本季晚間菜單（晚餐）以南法海岸為靈感，使用了日本A5和牛、松葉蟹及直送海鮮等高級食材，第一道用老母雞活鮑煲湯來暖胃，第二道是招牌料理「月見海膽和牛捲A5」，使用日本北海道海膽、鮭魚卵、特製月見醬汁來搭配日本A5和牛，第三道為「厚切和牛牛舌」。

▲北海道松葉蟹佐蟹膏蒸蛋。

接下還有蘇澳直送紅條魚、北寄貝及松葉蟹料理，其中「北海道松葉蟹佐蟹膏蒸蛋」中的蟹腳以日本大昆布及金桔包覆後，在鐵板清蒸方式來保留原始鮮味；主菜「夏多布里昂和牛A5」取自菲力核心部位，其肉質柔嫩細膩、油花均勻。

▲黑松露龍蝦上天丼（前）、黑松露牛天丼（後）。（圖／金子半之助提供）

另外，金子半之助6月5日全台門市同步推出3款新品，「黑松露龍蝦上天丼（799元）」選用野生小青龍蝦，裹上輕薄麵衣後以高溫油炸，鎖住龍蝦鮮甜，搭配海苔、日本舞菇、青椒、炸玉子，最後再淋上融入義大利黑松露的秘製醬汁。

▲黑松露牛海老定食。（圖／金子半之助提供）

「黑松露牛天丼」使用油花適中的澳洲嫩牛，捲起後入鍋油炸至金黃，橫切面成塊狀時可看到牛肉層層包覆的厚實感。「黑松露牛海老定食」除了牛肉捲、海老、大蔬菜餅、日本舞菇、海苔、青椒外，同時搭配小菜、海帶、杏鮑菇、油醋高麗絲。