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超浪漫！台北杜鵑花季3月14日開跑　「學姐」微電影初登場

點評：學姐真的好正XD
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▲學姐為杜鵑花季出演微電影。（圖／台北市觀傳局提供）
▲台北杜鵑花季的限定版熊讚商品也有在微電影中露面。（圖／台北市觀傳局提供，下同

旅遊中心／綜合報導

2019台北杜鵑花季將於3月14日白色情人節開跑，台北市觀傳局特別邀請市府超人氣「學姐」黃瀞瑩與曾出演《我的少女時代》的人氣男星張行，一同演出北杜鵑花季微電影，帶市民體驗「春天．幸福．有愛」的氛圍，也為即將到來的花季系列活動拉開浪漫幸福的序幕！

在你的眼中，台北的春天是什麼樣貌呢？今年台北杜鵑花季拍攝的首部微電影《專屬我們的約定》要把台北春天的魅力呈現給大家。影片邀請超人氣「學姐」黃瀞瑩與男星張行演出，以杜鵑花花語「永遠屬於你」為發想，描述一對情人即使因為工作而分隔兩地，但仍相約每年都要回台北一同共度浪漫的杜鵑花季，實現屬於兩人的約定，透過兩人可愛的互動營造粉紅色泡泡的幸福感，帶領民眾揮別冬天的寒冷，一起迎接台北市的春天到來！

▲學姐為杜鵑花季出演微電影。（圖／台北市觀傳局提供）
▲學姐和人氣男星張行一同穿上粉色系情侶裝，幸福感爆棚。

學姐首次參與微電影拍攝就大展演技，就算是在緊湊的拍攝過程中，依然能夠精準詮釋女主角的心境，完美呈現出女主角的期待、失落、驚喜等情緒轉折，完全不像是素人演員；雖然影片只有短短兩分鐘，但卻能讓觀眾隔著螢幕也能感受到春天洋溢著幸福的氣息，邀請大家趁著春光美景，與身邊心愛的人一起出外走走，參與花季系列活動。

2019台北杜鵑花季將於3月14日盛大展開，一直到4月7日，除了邀請民眾一同賞花遊台北外，也將陸續舉辦花語閱讀咖啡香、粉紅野餐音樂會、幸福嘉年華、專屬約定音樂饗宴等一系列活動，與民眾約定好一起走出戶外感受台北杜鵑花季的幸福活力。

完整影片就在《2019台北杜鵑花季》官方網站：http://2019taipeiazalea.com/

關鍵字： 2019台北杜鵑花季 賞花旅遊 親子旅遊 觀傳局 專屬我們的約定 學姐 我的少女時代

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