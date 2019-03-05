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「2019內湖草莓季」9日白石湖登場！消費送草莓果粒冰淇淋

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▲2019內湖草莓季。（圖／臺北市政府產業發展局）

▲「2019內湖草莓季」於本周六（9日）在白石湖休閒農業區登場。（圖／臺北市政府產業發展局提供，下圖同）

記者彭懷玉／台北報導

不用跑苗栗，台北近郊就能採草莓！每年3至4月是台北內湖區草莓盛產季，「2019內湖草莓季」於本周六（9日）在白石湖休閒農業區登場，現場有互動遊戲、有獎徵答、草莓等在地農產品拍賣，消費滿300元還贈送草莓冰淇淋1杯。

北市產業局表示，每年12月至隔年4月為內湖區草莓產季，3月至4月更是盛產期，今年春天氣候溫暖，陽光充足，草莓香甜可口，品嚐酸甜好滋味的同時，還能欣賞內湖山景好風光，相當適合安排一日輕旅行。

「2019內湖草莓季」由台北市政府產業發展局輔導，內湖區農會及七星農田水利研究發展基金會執行，當天將由小朋友帶來開場表演，中場穿插多首音樂表演，加上有獎徵答、互動遊戲，以及草莓等在地新鮮農產品拍賣，拍賣所得將全數捐至陽光基金會作公益。

▲2019內湖草莓季。（圖／臺北市政府產業發展局）

▲每年3至4月是台北內湖區草莓盛產季，「2019內湖草莓季」順勢於本周六白石湖舉辦。

3月9日當天現場民眾凡將「2019內湖草莓季」官網分享至個人臉書，即可於活動會場兌換草莓季50元折價券，限量600份。此外，從3月16日至4月7日的每週六、日凡至內湖各配合之草莓園遊玩，即享有單店單筆消費滿300元送草莓冰淇淋1杯，冰淇淋是由內湖當地生產的草莓果實製作而成，每口都吃得到鮮美的果粒，每日單店限量50杯。

2019內湖草莓季
開跑時間：3月9日上午9時30分至11:30
地點：白石湖休閒農業區（台北市內湖區碧山路47-12號）
活動官網

關鍵字： 台北市旅遊 內湖旅遊 白石湖 草莓季 2019內湖草莓季

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